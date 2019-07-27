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27.07.2019 08:15
Рубрика: В мире

Западная коалиция признала гибель 1300 сирийцев и иракцев от бомб

Текст: Александр Саможнев

Более 1,3 тысячи мирных жителей погибли в Сирии и Ираке с 2014 года в результате ударов коалиции США по борьбе с группировкой ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство"), говорится в специальном заявлении командования западной группировки.

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По данным военных, коалиция нанесла 34 514 ударов в период с августа 2014 года по конец июня 2019 года. В течение этого периода по меньшей мере 1321 гражданское лицо было непреднамеренно убито в результате действий коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость".

Напомним, США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ДАИШ. На сирийской территории коалиция находится без мандата правительства на проведение военных действий.

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В декабре 2018 года США объявили об уничтожении ДАИШ и выводе своих войск. Однако до сих пор остаются в Сирии, где на пересечении важных транзитных путей создали военную базу. Под протекторатом американцев действует крупный лагерь для беженцев "Рукбан", расположенный в Эт-Танфе на сирийско-иорданской границе на юго-востоке провинции Хомс. На его территории нашли прибежище радикальные вооруженные группировки. Москва считает приоритетной задачей без промедления приступить к эвакуации жителей и последующей ликвидации лагеря.

В мире США В мире Ближний Восток Сирия В мире Ближний Восток Ирак ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке Операция США в Ираке США и их союзники нанесли удары по Сирии
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