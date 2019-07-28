Остров сбывшихся надежд. Тест-драйв автомобилей Subaru в Исландии

"Сюда нужно обязательно вернуться"… Эта мысль не давала мне покоя и спустя несколько дней после возвращения из Исландии. Далёкий, загадочный и холодный остров очаровывает сразу и даже дома продолжает плотно "держать". Только теперь я понял, почему исландцы после учебы за границей почти всегда возвращаются, дело тут, конечно, не в высочайшем уровне жизни и "космических" зарплатах. А ведь в ходе экспедиции на внедорожной линейке Subaru мы объехали лишь небольшую часть этого удивительного острова. Впрочем, и увиденного хватило, чтобы однозначно понять - без машины путешествие по Исландии будет неполноценным.

Перед поездкой на остров главное правильно настроиться - из-за удаленного расположения там будет дорого. Очень дорого, даже по меркам российского крайнего Севера и уж тем более в сравнении с Европой. Впитав эту аксиому, к деньгам на острове относишься уже легче. Тратятся они с каждым днем все легче, и даже бензин по 130 рублей за литр через пару дней воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Хотя, скажем, "понять и простить" комплексную мойку автомобиля за 10 тысяч рублей так и не удалось. О ценах на отели, рестораны, аренду машин и продукты подробно говорить даже не хочется, чтобы заранее не отпугнуть потенциальных путешественников.

Другое дело, что даже при относительно скромном бюджете поехать в Исландию вполне реально - билеты на самолет из Москвы в Рейкьявик в разгар сезона стоят вполне вменяемо, мне попадались за 25 тысяч туда обратно, хостелы, конечно, дороже чем в других странах, но тоже вполне по карману, да и в некоторых супермаркетах, если не упасть в обморок сразу при первом контакте с ценниками, можно найти продукты, которые "всего" в 1,5-2 раза будут дороже, чем в Москве. Отсутствие автомобиля сильно скажется на охвате, но по основным достопримечательностям, разбросанным довольно близко от столицы, можно проехать в рамках однодневных экскурсий из Рейкьявика или, на худой конец, общественным транспортом.

В Исландии очень много такого, что жителю нашей страны осознать довольно трудно. Например, на острове фактически отсутствует преступность, на 360 тысяч жителей здесь происходит 1-2 убийства в год. Единственная местная тюрьма постоянно полупуста, некоторым "местным" арестантам, а среди немногочисленных сидельцев встречаются и туристы, здесь нередко дают "отпуска" и на какое-то время отправляют домой - отдохнуть от сурового тюремного быта, который в исландском толковании соответствует уровню неплохого трехзвездочного отеля в России.

Неудивительно, что полицейские здесь не носят оружия, а задерживать немногочисленных преступников, если кому-то придет в голову оказывать сопротивление, им предписывается с помощью приёмов рукопашного боя.

Кстати, несколько лет огромный резонанс на острове и за его пределами вызвал первый и пока единственный за 75-летнюю историю независимой Исландии случай убийства полицейскими подозреваемого. Стрелявшего из дробовика из окна мужчину ликвидировал полицейский спецназ. После трагического исхода глава МВД страны публично выразил соболезнования родным погибшего и извинился перед ними. Участвовавшие в операции спецназовцы после убийства обратились к психологам, впрочем, как и простые многие граждане, которых слишком взволновал инцидент.

Еще по прилету в аэропорту на информационном стенде я обратил внимание на надпись, что off-road езда на острове строжайше запрещена - недавно нарушивший этот запрет российский блогер, решивший покататься по гейзеру, застрявший в нем и рассказавший о своих приключениях в соцсетях, "влетел" на многотысячный штраф от местных властей и от прокатчика автомобиля. После поездки в отель стало понятно, что более идеального асфальта, чем в Исландии, найти трудно, и в этот момент я задумался - а так ли нужен вообще на острове полный привод?

Ответ пришёл уже на следующее утро, когда стал хорошо заметен "фирменный" исландский тюнинг - на местных дорогах преобладали не просто мощные полноприводные внедорожники, а специально подготовленные машины, главная особенность которых - колеса большого и очень большого диаметра. Оказалось, что здесь это не способ "выпендриться", исландцы начисто лишены "понтов", а возможность нормально передвигаться по острову, где, несмотря на идеально раскатанные грунтовки и гравийки, часто встречаются затяжные подъёмы и спуски, достаточно глубокие броды. В сочетании с очень капризной погодой - частыми дождями летом и снежной зимой без полного привода здесь, пожалуй, можно нормально ездить только по городам и кольцевой дороге вокруг острова. Неудивительно, что в нацпарках и на отдалённых участках тут и там встречались предупреждающие знаки, что моноприводным машинам дальше проезд запрещён.

В нашем же распоряжении были сразу три полноприводные модели Subaru - Outback, Forester и XV. Две первые обновились еще в прошлом году, получив, наконец, долгожданную систему безопасности EyeSight, о которой мы еще упомянем. Зато совсем недавно на российском рынке появилась нарядная спецверсия XV Tokyo. Она базируется на максимальной комплектации Premium ES. В экстерьер добавлены защитные накладки на бампера, а также эффектная алюминиевая накладка на порогах передних дверей и защитная пленка с логотипом XV в нижней части дверей.

В интерьере Tokyo выделяются одноименные вышивки на подголовниках передних сидений, текстильные коврики и с логотипом Subaru. Кроме того, эта версия может похвастаться аудиосистемой Harman JBL с десятью динамиками.

Маршрут экспедиции пролегал по самым разным природным достопримечательностями, и везде встречались толпы туристов: короткое исландское лето - это пик сезона. При любой вылазке из города важно правильно одеться. Одежда желательно должна быть многослойной и непромокаемой - погода на острове очень капризна и даже летом яркое солнце в считанные минуты может смениться унылым дождем с сильным порывистым ветром.

Японские машины, добравшиеся в Исландию из Москвы своим ходом с помощью ходящего из Дании парома, без всякой лести оказались едва ли не идеальным средством передвижения по острову. Судите сами, они достаточно экономичны по сравнению с местным полноприводным транспортом, что при таких ценах на топливо фактор довольно важный. С дорожным просветом и проходимостью у Subaru все в порядке - все встречавшиеся на пути броды, в том числе довольно глубокие, "японцы" преодолели без проблем.

Даже младший XV, имеющий, кстати, лучшую геометрическую проходимость, чем у "старших" собратьев, уверенно преодолевал броды, перед которыми беспомощно "пасовали" переднеприводные седаны.

Но если на грунтовых участках, которых на нашем пути было немало, по сторонам особо не поглазеешь, то путешествовать по острову по идеальному асфальту оказалось одно удовольствие.

Здесь и удобные сиденья, после которых вечером ни разу не заболела спина, и хорошая обзорность у всех моделей и, главное, та самая многофункциональная система помощи водителю EyeSight. Примечательно, что её действие основано не на датчиках, а на оптических камерах, чей принцип восприятия окружающего пространства, по замыслу инженеров марки, интуитивно близок к человеческому глазу и, следовательно, более интуитивно понятен водителю.

В Исландии очень пригодился адаптивный круиз-контроль, благодаря которому участие человека в управлении автомобилем можно свести к минимуму - можно убрать ногу с педали и система сама будет поддерживать заданную скорость, притормаживая перед впереди идущими автомобилями и набирая затем нужную скорость.

Это позволяло воздать должное окружающей красоте, но в то же время совсем расслабиться в Subaru не получится - если убрать руки с руля EyeSight сразу же начнет "ругаться", а система удержания машины в полосе в отличие от, скажем, Mercedes, работает слишком уж деликатно - при изгибах дороги усилие на руле совсем небольшое и без "подруливания" водителя не обойтись.

Что в итоге увидели? Даже на не самом протяженном маршруте за четыре дня впечатлений набралось выше крыши: бурлящие горящие источники и гейзеры, выплевывающие струи воды 10-15 метров, удивительной красоты величественные водопады разнообразных форм и размеров, бескрайние пустынные пляжи с удивительно красивым черным песком, безжизненные пустыни, которые прекрасно подойдут под "инопланетные" декорации, один из двух исландских ледников, который летом производит особо сильное впечатление, и бескрайние лавовые поля, скудная, но очень красивая растительность - разнообразный мох, поля люпинов, стада беззаботно пасущихся исландских лошадей, уютнейший Рейкьявик, между прочим, самая северная столица на нашей планете, на улицах которого можно запросто встретить гуляющих, как ни в чем не бывало певицу Валерию и продюсера Иосифа Пригожина в компании друзей, а в порту разом полюбоваться на всю военную мощь страны - один-единственный корабль береговой охраны.

А где ещё вы сможете попробовать мясо гренландской акулы, которая благодаря крайне низкому метаболизму способна жить больше 500 лет, или, например, стейк из кита? То-то же!

В Исландию стоит поехать не только для того, чтобы посмотреть на местных, но и для того, чтобы научиться у них чему-то. Прежде всего, трепетному отношению к собственной стране, её экологии. Почти вся энергия, вырабатываемая в Исландии - из возобновляемых источников.

Есть в Исландии и мигранты. Только в отличие от континентальной Европы здесь вы не встретите выходцев из Азии и Африки, а почти все приезжие из Восточной Европы - прежде всего поляки и прибалты. В связи с этим за время путешествия возможность поговорить на родном языке нам предоставлялось неоднократно.

В самом конце поездки я познакомился с единственным православным священником в Исландии, настоятелем местного храма отцом Тимофеем. За чаем он рассказал много интересного о жизни на острове, где провел уже 14 лет.

Впечатлённый Исландией и исландцами, я поинтересовался, у него, все ли так идеально здесь, как кажется на первый взгляд. Подумав, отец Тимофей назвал несколько вещей, которые его не очень устраивают в Исландии, но для тех, кто постоянно живет в России никогда не обратили на них внимания, посчитав абсолютно смехотворными.