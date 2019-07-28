Боевая авиация украсила небо над Петербургом триколором

В рамках Главного военно-морского парада в небе над Петербургом и Кронштадтом пролетела боевая авиация. Жители Северной столицы и туристы увидели 43 самолета и вертолета. В финале праздника экипажи штурмовиков раскрасили небо над Петербургом дымом в цветах российского флага.

Ранее в небе над акваторией Невы и Кронштадтском рейде зрители смогли увидеть самолеты Су-24, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Ил-38Н, самолёт-топливозаправщик Ил-78, авиакомплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50, Бе-200, Ту-142, Ил-38 и Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29.

В морской части парада в строю прошли 43 корабля, среди них катера, тральщики, субмарины. Акватории Невы зрители смогли увидеть фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", морской тральщик "Иван Антонов", ракетный катер "Моршанск", а также малые ракетные корабли "Серпухов" и "Мытищи". Впервые в парадном строю прошла подводная лодка "Кронштадт".

А на Кронштадском рейде зрители смогли увидеть такие легендарные корабли отечественного флота как ракетные катера "Чувашия", "Ливень", малые противолодочные корабли "Уренгой" и "Казанец", большой десантный корабль "Минск", фрегат "Маршал Устинов", "Смоленск", "Адмирал Горшков", а также большой противолодочный корабль "Североморск", дизель-электрическая подлодка "Владикавказ".

После парада на Дворцовой площади Петербурга начнется концерт военных оркестров. А в Кронштадте стартует джазовый фестиваль.