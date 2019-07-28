На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника

Новости

46-летний актер из "Оно" Гейб Хаут умер за рулем мотоцикла 15:05
Субботние культурные мероприятия в Москве посетили 850 тысяч человек 15:04
Ефимова, Рылов и Колесников остались без золота 14:56
Российский гонщик погиб во время соревнований в Московской области 14:53
В Новороссийске свыше тысячи моряков отметили День ВМФ 14:49
У ВВС бундесвера опять возникли проблемы с авиатехникой 14:45
Состояние украинских электричек шокировало пользователей Сети 14:35
Московские многодетные семьи получат новые налоговые льготы 14:34
Женщину убило молнией во время забега в горах Италии 14:19
Мексика выделит 30 млн долларов на создание рабочих мест в Гондурасе 14:09
СМИ: Некоторые бортовые системы Boeing 737 не тестировались полностью 13:59
В Подмосковье во время гонок погиб пилот 13:56
Дженнифер Лопес сыграет наркобаронессу 13:51
Руководство "Спартака" выдвинуло Кононову ультиматум 13:46
Путин после парада пообщался с семьями, пострадавшими от паводка 13:39
Бари Алибасов рассказал о сложностях приема пищи 13:37
В Екатеринбурге рейс в Турцию задержали на 10 часов 13:30
Владимир Путин поздравил актрису Инну Макарову с 93-летием 13:26
Мама погибшей в США актрисы Ники Никоновой предчувствовала ее смерть 13:21
Американец Макс Холлоуэй сохранил титул чемпиона UFC в полулегком весе 13:18
Умерла озвучившая подружку Микки Мауса актриса Расси Тейлор 13:07
В Иркутской области эвакуировали жителей затопленных деревень 13:00
Четыре человека погибли в ДТП на трассе Петербург - Псков 12:57
Режиссер нового "Короля Льва" спрятал в фильме настоящий снимок 12:49
Путин: Россия всегда будет помнить подвиги моряков 12:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
28.07.2019 14:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.

В феврале этого года она приняла постановление о взятии под стражу умирающего экс-главы района Владимира Рудника. Шокирующая история вызвала тогда большой резонанс ("Сидеть лежа на боку" и "Сидеть, лежа в гробу", "РГ" от 26.02.2019 и 18.03.2019 года). И вот теперь вынесение заведомо неправосудного решения стало одним из основания для лишения судейской мантии.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Еще одного судью из Анапы лишили полномочий

Для представительницы Фемиды из Кореновского района Кубани это уже второе подобный вердикт. В прошлом году ее лишили полномочий за "не процессуальное общение" со следователем, который вел дело ее бывшего мужа, местного адвоката. Владимир Сай был задержан после получения денег, предназначавшихся мировому судье. В результате он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 5 статьи 291.1 УК "Посредничество во взяточничестве".

По версии следствия, экс-супруга попыталась "надавить" на следователя, к которому попало это дело. Позвонив ему со своего номера, она стала безапелляционно утверждать, будто в уголовном деле адвоката Владимира Сая "нет состава". Сотрудник СК записал телефонный разговор с судьей и отправил его в ФСБ, откуда информация поступила в квалификационную коллегию судей Краснодарского края.

Из-за отсутствия на заседании самой Калиты членам коллегии пришлось неоднократно собираться. Расценив ее поведение как "злоупотреблением правом", коллегия пришла к выводу, что "допущенные нарушения не совместимы с высоким званием судьи, подрывают доверие к ней как к представителю судебной власти и не дают оснований рассчитывать на то, что это доверие будет восстановлено". В результате в марте 2018 года в Краснодаре вынесли решение: дисциплинарный проступок - признать, полномочия судьи - прекратить.

Наталья Калита оспорила его в Москве. Ее жалобу рассматривала Дисциплинарная коллегия Верховного суда РФ. На заседании прослушали запись "не процессуального общения со следователем". Калита присутствовала в зале и давала пояснения. Шепотом она заявила, что на самом деле звонила не она, а кто-то другой. Звонок с ее номера объяснила "современными технологиями", а отсутствие голоса во время заседания - последствиями "нервного стресса". Судью тогда спасла выданная частной медицинской клиникой справка, из которой следовало, что женщина была на больничном, когда ее лишали полномочий. В итоге спустя полгода Наталье Викторовне вернули мантию, и она вновь заняла свое кресло в Кореновском районном суде.

Бывшую судью из Саратовской области заподозрили в 14 взятках
Кубанского судью заподозрили в получении взятки

А вскоре именно к ней попало дело бывшего главы района Владимира Рудника, семь лет назад из-за болезни ушедшего с должности. В 2012 его с почестями и медалью "За заслуги перед Кубанью" II степени проводили на пенсию. После этого отставному главе пришлось бороться не только со смертельным недугом, но и с атаками правоохранителей. По району поползли слухи, что преследование Рудника якобы инициировали влиятельные люди, с которыми он, мол, не поделился. Их стараниями семью бывшего чиновника постепенно лишали собственности, а одно уголовное дело местные полицейские довели до суда. Владимир Рудник был к тому моменту смертельно болен: инвалид I группы, IV стадия рака. Однако он надеялся доказать свою невиновность - пока хватало сил, принимал участие в заседаниях. Потом попал в реанимацию, откуда его выписали домой - умирать.

На заседании 5 февраля 2019 года судья Наталья Калита приняла решение заменить меру пресечения - с подписки о невыезде на заключение под стражу. Чтобы исполнить это решение, к Руднику приехали полицейские, а приставы озвучили его у постели умирающего. Только благодаря прибывшей из Краснодара "скорой", вызванной родственниками, Рудник попал не в СИЗО, а в местную больницу.

Апелляционная коллегия краевого суда признала незаконным вынесенное в Кореновске решение об аресте умирающего подсудимого. А публикации в СМИ по этому поводу послужили одним из оснований для лишения статуса кореновского судьи. Вторым основанием стало обращение адвоката. Уголовное дело его подзащитного также рассматривала Наталья Калита. Несколько эпизодов своего "не процессуального общения" с ней адвокат передал в квалификационную коллегию судей. Эти записи были прослушаны на состоявшемся в минувшую пятницу заседании квалификационной коллегии.

Фото: Елена Мелихова
Ветерана уволили из ФСИН за судимость, которой не было

Оскандалившаяся представительница кореновской Фемиды присутствовала на рассмотрении результатов проводимой в отношении нее дисциплинарной проверки. На этот раз с голосом у нее все было в порядке, но Калита снова сообщила, что якобы ее подставили, записав похожий голос. Но теперь отговорки не помогли: 12 из 13 членов квалифколлегии Наталье Калите не поверили, проголосовав за дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением седьмого квалификационного класса.

Примечательно, что Наталья Калита посмертно признала бывшего главу Кореновского района виновным в злоупотреблении полномочиями. "Владимира Рудника признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, которых у него заведомо не было", - возмущается по этому поводу адвокат Ольга Шуравина. По ее словам, после смерти ее подзащитного под жесткий прессинг угодила его дочь, депутат райсовета. Надзорное ведомство вдруг обнаружила неточности в декларации ее мужа трехлетней давности, а полицейские проявили интерес к предприятию, возглавляемому Ириной Тарасовой, дочерью Владимира Рудника. Но это уже совсем другая история.

Кстати

С начала года это далеко не первая досрочная отставка кубанских судей. 24 июля Высшая квалификационная коллегия судей РФ, рассмотрев жалобу Владимира Стародубцева, оставила без изменения решение квалификационной коллегии судей Краснодарского края от 29 марта 2019 года о досрочном прекращении полномочий судьи Анапского районного суда с лишением его пятого квалификационного класса. В марте 2019 года за совершение дисциплинарного проступка Владимир Стародубцев был привлечен к дисциплинарной ответственности, на него наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением пятого квалификационного класса. Ранее Стародубцев стал фигурантом уголовного дела по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ "Покушение на мошенничество в особо крупном размере".

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Преступления правоохранителей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Скончался российский журналист Владимир Кара-Мурза
В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП на трассе "Каспий"
Сенатор США выступил против санкций в отношении "Северного потока - 2"
СМИ: В Ливии уничтожены два украинских Ил-76
Ученые объяснили, почему погода в Европе и России так сильно отличается