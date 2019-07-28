На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника

В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.

В феврале этого года она приняла постановление о взятии под стражу умирающего экс-главы района Владимира Рудника. Шокирующая история вызвала тогда большой резонанс ("Сидеть лежа на боку" и "Сидеть, лежа в гробу", "РГ" от 26.02.2019 и 18.03.2019 года). И вот теперь вынесение заведомо неправосудного решения стало одним из основания для лишения судейской мантии.

Для представительницы Фемиды из Кореновского района Кубани это уже второе подобный вердикт. В прошлом году ее лишили полномочий за "не процессуальное общение" со следователем, который вел дело ее бывшего мужа, местного адвоката. Владимир Сай был задержан после получения денег, предназначавшихся мировому судье. В результате он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 5 статьи 291.1 УК "Посредничество во взяточничестве".

По версии следствия, экс-супруга попыталась "надавить" на следователя, к которому попало это дело. Позвонив ему со своего номера, она стала безапелляционно утверждать, будто в уголовном деле адвоката Владимира Сая "нет состава". Сотрудник СК записал телефонный разговор с судьей и отправил его в ФСБ, откуда информация поступила в квалификационную коллегию судей Краснодарского края.

Из-за отсутствия на заседании самой Калиты членам коллегии пришлось неоднократно собираться. Расценив ее поведение как "злоупотреблением правом", коллегия пришла к выводу, что "допущенные нарушения не совместимы с высоким званием судьи, подрывают доверие к ней как к представителю судебной власти и не дают оснований рассчитывать на то, что это доверие будет восстановлено". В результате в марте 2018 года в Краснодаре вынесли решение: дисциплинарный проступок - признать, полномочия судьи - прекратить.

Наталья Калита оспорила его в Москве. Ее жалобу рассматривала Дисциплинарная коллегия Верховного суда РФ. На заседании прослушали запись "не процессуального общения со следователем". Калита присутствовала в зале и давала пояснения. Шепотом она заявила, что на самом деле звонила не она, а кто-то другой. Звонок с ее номера объяснила "современными технологиями", а отсутствие голоса во время заседания - последствиями "нервного стресса". Судью тогда спасла выданная частной медицинской клиникой справка, из которой следовало, что женщина была на больничном, когда ее лишали полномочий. В итоге спустя полгода Наталье Викторовне вернули мантию, и она вновь заняла свое кресло в Кореновском районном суде.

А вскоре именно к ней попало дело бывшего главы района Владимира Рудника, семь лет назад из-за болезни ушедшего с должности. В 2012 его с почестями и медалью "За заслуги перед Кубанью" II степени проводили на пенсию. После этого отставному главе пришлось бороться не только со смертельным недугом, но и с атаками правоохранителей. По району поползли слухи, что преследование Рудника якобы инициировали влиятельные люди, с которыми он, мол, не поделился. Их стараниями семью бывшего чиновника постепенно лишали собственности, а одно уголовное дело местные полицейские довели до суда. Владимир Рудник был к тому моменту смертельно болен: инвалид I группы, IV стадия рака. Однако он надеялся доказать свою невиновность - пока хватало сил, принимал участие в заседаниях. Потом попал в реанимацию, откуда его выписали домой - умирать.

На заседании 5 февраля 2019 года судья Наталья Калита приняла решение заменить меру пресечения - с подписки о невыезде на заключение под стражу. Чтобы исполнить это решение, к Руднику приехали полицейские, а приставы озвучили его у постели умирающего. Только благодаря прибывшей из Краснодара "скорой", вызванной родственниками, Рудник попал не в СИЗО, а в местную больницу.

Апелляционная коллегия краевого суда признала незаконным вынесенное в Кореновске решение об аресте умирающего подсудимого. А публикации в СМИ по этому поводу послужили одним из оснований для лишения статуса кореновского судьи. Вторым основанием стало обращение адвоката. Уголовное дело его подзащитного также рассматривала Наталья Калита. Несколько эпизодов своего "не процессуального общения" с ней адвокат передал в квалификационную коллегию судей. Эти записи были прослушаны на состоявшемся в минувшую пятницу заседании квалификационной коллегии.

Оскандалившаяся представительница кореновской Фемиды присутствовала на рассмотрении результатов проводимой в отношении нее дисциплинарной проверки. На этот раз с голосом у нее все было в порядке, но Калита снова сообщила, что якобы ее подставили, записав похожий голос. Но теперь отговорки не помогли: 12 из 13 членов квалифколлегии Наталье Калите не поверили, проголосовав за дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением седьмого квалификационного класса.

Примечательно, что Наталья Калита посмертно признала бывшего главу Кореновского района виновным в злоупотреблении полномочиями. "Владимира Рудника признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, которых у него заведомо не было", - возмущается по этому поводу адвокат Ольга Шуравина. По ее словам, после смерти ее подзащитного под жесткий прессинг угодила его дочь, депутат райсовета. Надзорное ведомство вдруг обнаружила неточности в декларации ее мужа трехлетней давности, а полицейские проявили интерес к предприятию, возглавляемому Ириной Тарасовой, дочерью Владимира Рудника. Но это уже совсем другая история.

Кстати

С начала года это далеко не первая досрочная отставка кубанских судей. 24 июля Высшая квалификационная коллегия судей РФ, рассмотрев жалобу Владимира Стародубцева, оставила без изменения решение квалификационной коллегии судей Краснодарского края от 29 марта 2019 года о досрочном прекращении полномочий судьи Анапского районного суда с лишением его пятого квалификационного класса. В марте 2019 года за совершение дисциплинарного проступка Владимир Стародубцев был привлечен к дисциплинарной ответственности, на него наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением пятого квалификационного класса. Ранее Стародубцев стал фигурантом уголовного дела по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ "Покушение на мошенничество в особо крупном размере".