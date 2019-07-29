Эсминец ВМС Великобритании прибыл в Ормузский пролив

Эскадренный миноносец типа 45 Duncan ВМС Великобритании прибыл в Ормузский пролив для обеспечения безопасности морских торговых перевозок. Об этом в воскресенье сообщило министерство обороны Великобритании, ссылаясь на командира корабля Тома Трента.

По его словам, в проливе эсминец продолжит работу по защите британских морских интересов, которую осуществляли фрегат Montrose и персонал командующего морским подразделением Соединенного Королевства в Бахрейне. "Duncan продемонстрировал подлинную гибкость Королевских военно-морских сил, своевременно прибыв в зону операций", - цитирует ТАСС заявление командира.

В связи с прибытием эсминца Duncan к месту службы в Ормузском проливе, министр обороны Великобритании Бен Уоллес напомнил, что свобода навигации в проливе имеет жизненно важное значение не только для Соединенного Королевства, но и для его международных партнеров и союзников. "Торговые суда должны на законных основаниях свободно перемещаться и безопасно торговать в любой точке мира", - подчеркнул он.

Британский фрегат Montrose уже сопроводил через пролив 35 торговых судов в ходе 20 отдельных транзитных операций, за время которых он преодолел 6,2 тысячи морских миль. По словам Уоллеса, корабли королевских ВМС будут продолжать сопровождать суда до тех пор, пока конфликтная ситуация с Ираном не будет урегулирована.

Напомним, 19 июля морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пригрозил Ирану усилением военного присутствия у его берегов.

Захват Stena Impero - это ответ Тегерана на задержание британскими силами танкера Grace под иранским флагом в Гибралтаре в начале июля. Судно, которое, как предполагается, следовало в Сирию, подозревают в нарушении санкций ЕС, введенных против Дамаска. В настоящее время Grace находится под арестом, который продлен до 15 августа.