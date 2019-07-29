Найден "город великанов", в котором родился Голиаф

В Израиле археологи провели очередной сезон раскопок в местечке Телль эс-Сафи и обнаружили руины гигантского города, датируемые IX и X веками до нашей эры.

Как сообщает Jerusalem Post, раскопки были проведены в древнем городе Геф, в котором, как считается, родился легендарный библейский гигант Голиаф, сразившийся с Давидом.

Голиаф был воином филистимлян. А Геф вместе с Газой, Ашкелоном, Ашдодом и Экроном был одним из пяти филистимских городов, павших в 830 году до н.э. от войск арамейского царя Азаила.

Новое исследование показало, что Геф, вероятно, появился раньше, чем ученые полагали до сих пор. Он существовал уже в XI веке до нашей эры, то есть во времена Голиафа.

Раскопки доказывают, что Геф при Голиафе был гораздо больше, чем в более поздние периоды своей истории. Археологи отмечают и необычную архитектуру - строения были монументальными и очень массивными, а в качестве строительного материала использовались огромные валуны.

Открытие согласуется с библейскими рассказами о гигантах, подобных Голиафу. По словам профессора Арена Мейра из отдела археологии Университета Бар-Илана, ранее никто не находил археологических доказательств существования гигантов.

"Мы не нашли скелетов такого же размера, как у игроков Национальной баскетбольной ассоциации, - говорит Арен Мейр. - Вероятно, легенда о гиганте Голиафе родилась как аллегория. Город Геф обладал очень впечатляющей архитектурой. А филистимляне доминировали в регионе в экономическом, военном и, возможно, культурном отношении".

По мнению исследователей, потомки израильтян и филистимлян пытались объяснить гигантский масштаб города Геф именно тем, что в нем проживали великаны.