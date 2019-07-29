Морпехи ВСУ устроили бунт в Донбассе

В Донбассе морские пехотинцы ВСУ устроили бунт, требуя улучшения материального обеспечения личного состава. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, сейчас в первом батальоне 36-й бригады морской пехоты на Мариупольском направлении работает совместная следственная группа СБУ, военной прокуратуры и службы правопорядка. Они расследуют факты открытого неповиновения приказам командования, а также призывов к невыполнению приказов организованной группой боевиков из 16 человек.

Установлено, что зачинщиком бунта стал старший матрос Роман Бондаренко. Именно он призывал сослуживцев не выполнять указания руководства "до приведения в соответствие норм вещевого и продовольственного снабжения на передовых позициях", цитирует РИА Новости.

Басурин отметил, что ранее Бондаренко был на хорошем счету у командования. В июле по приказу министра обороны Украины он "получил премию за особые успехи в ведении боевых действий против нашей республики в размере десяти тысяч гривен", - рассказал представитель Народной милиции ДНР.

Уже на раз сообщалось, что морально-психологическое состояние украинских силовиков в Донбассе ухудшается. Военнослужащие ВСУ мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений. Растет недовольство материальным обеспечением.

Напомним, 11 июля военные ВСУ в Донбассе избили своего командира, лившего их дополнительных премий за июнь. Узнав о задержке выплат, четверо нетрезвых военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады применили физическую силу в отношении командира роты инженерного обеспечения.

Чуть раньше в Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ устроил самосуд над своей подчиненной, которая сотрудничала с ЛНР. Он выстрелил в женщину из табельного оружия. Пострадавшая была госпитализирована.