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29.07.2019 20:34
Рубрика: В мире

На Украину вернули собаку задержанных в Керченском проливе моряков

Текст: Юрий Когалов

25-й член команды судов, задержанных российскими пограничниками после провокации в Керченском проливе в конце 2018 года, вернулся на Украину. Речь идет о собаке по кличке Джесси, которая находилась на борту буксира "Яны Капу".

Как написала на своей странице в Facebook адвокат Анастасия Георгиевская, ее забрала к себе семья моряка Сергея Чулибы. "Почти 5 месяцев мы вели переговоры о том, чтобы вернуть дочь полка (экипажа буксира "Яны Капу") домой. И вот оно случилось", - поделилась юрист. Адвокат также поблагодарила российских пограничников, которые ухаживали за Джесси на протяжении последних восьми месяцев.
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По словам другого юриста Николая Полозова, занимавшегося этим же делом, на момент инцидента Джесси была трехмесячным щенком. "Ее обнаружили спустя некоторое время сотрудники пограничной службы и оставили у себя. В Керчи она провела 8 месяцев, а сегодня приехала в Херсонскую область", - написал он в соцсети. "Хорошая история, которая даже не про саму Джесси (хотя и про нее тоже), а о том, что есть люди, которые все равно будут бороться за тебя, даже если ты на четырех лапах и с пушистым хвостом", - прокомментировал он исход дела.

"О собаке: чувствует она себя прекрасно. Ей были сделаны все необходимые процедуры и прививки, оформили нужные документы. Вела она себя тоже прекрасно. Если не считать одного укуса, двух царапин на моей руке, куска ободранных обоев, пожеванного плинтуса в комнате и того факта, что с трех утра мы сегодня дважды возвращались на административный пункт, не по нашей вине. Но все это такие мелочи по сравнению с тем, что она наконец-то будет дома, а моряки перестанут переживать о своем питомце", - рассказал Полозов, добавив, "как здорово, что моряки на "Яны Капу" завели не лошадь".

Напомним, 25 ноября 2018 года три военных корабля ВМСУ (катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу") вошли во внутренние воды России и попытались пройти через Керченский пролив вопреки международным правилам. Требованиям остановиться они не подчинились, после чего были задержаны. Члены экипажей - 22 украинских моряка и двое сотрудников СБУ - отправлены под арест за нарушение госграницы. В Москве инцидент расценили как провокацию.

В мире экс-СССР Украина Провокация Украины в Керченском проливе
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