На Украину вернули собаку задержанных в Керченском проливе моряков

25-й член команды судов, задержанных российскими пограничниками после провокации в Керченском проливе в конце 2018 года, вернулся на Украину. Речь идет о собаке по кличке Джесси, которая находилась на борту буксира "Яны Капу".

Как написала на своей странице в Facebook адвокат Анастасия Георгиевская, ее забрала к себе семья моряка Сергея Чулибы. "Почти 5 месяцев мы вели переговоры о том, чтобы вернуть дочь полка (экипажа буксира "Яны Капу") домой. И вот оно случилось", - поделилась юрист. Адвокат также поблагодарила российских пограничников, которые ухаживали за Джесси на протяжении последних восьми месяцев.

По словам другого юриста Николая Полозова, занимавшегося этим же делом, на момент инцидента Джесси была трехмесячным щенком. "Ее обнаружили спустя некоторое время сотрудники пограничной службы и оставили у себя. В Керчи она провела 8 месяцев, а сегодня приехала в Херсонскую область", - написал он в соцсети. "Хорошая история, которая даже не про саму Джесси (хотя и про нее тоже), а о том, что есть люди, которые все равно будут бороться за тебя, даже если ты на четырех лапах и с пушистым хвостом", - прокомментировал он исход дела.

"О собаке: чувствует она себя прекрасно. Ей были сделаны все необходимые процедуры и прививки, оформили нужные документы. Вела она себя тоже прекрасно. Если не считать одного укуса, двух царапин на моей руке, куска ободранных обоев, пожеванного плинтуса в комнате и того факта, что с трех утра мы сегодня дважды возвращались на административный пункт, не по нашей вине. Но все это такие мелочи по сравнению с тем, что она наконец-то будет дома, а моряки перестанут переживать о своем питомце", - рассказал Полозов, добавив, "как здорово, что моряки на "Яны Капу" завели не лошадь".

Напомним, 25 ноября 2018 года три военных корабля ВМСУ (катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу") вошли во внутренние воды России и попытались пройти через Керченский пролив вопреки международным правилам. Требованиям остановиться они не подчинились, после чего были задержаны. Члены экипажей - 22 украинских моряка и двое сотрудников СБУ - отправлены под арест за нарушение госграницы. В Москве инцидент расценили как провокацию.