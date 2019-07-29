Новости

Появилось фото сожженных в Ливии самолетов Украины 14:08
Фото: Джонни Депп пожаловался, что бывшая жена тушила об него сигареты 14:00
СК возбудил дело против авторитета Циркача 13:46
Социологи рассказали об отношении россиян к электронным паспортам 13:41
В Мурманской области выпал снег 13:39
Украинская армия воздала почести эсэсовцам 13:29
Число пострадавших в ДТП в Ростовской области выросло до 11 13:28
Футболист "Ливерпуля" оплатил строительство больницы и школы в Сенегале 13:22
Психосоматика: когда болезнь сложно распознать, но можно вылечить 13:18
Морская пехота провела показательный бой в Североморске 13:16
В Кузбассе мать заплатит 20 тысяч рублей за гибель двоих детей 13:15
В Москве запретили граффити-рекламу 13:15
Борис Джонсон потратит более 100 млн фунтов на рекламу Brexit 13:15
СМИ: 44-летний Леонардо Ди Каприо впервые станет отцом 13:10
Роналду может стать соседом Макгрегора 13:08
Двоих петербуржцев осудили на 4 года за самосуд над школьником 12:59
Опубликовано видео нападения на Месси на Ибице 12:52
Уровень воды в реке Ия в Тулуне вновь превысил критическую отметку 12:50
Энтузиасты пройдут казачьим маршрутом до Енисейска 12:44
В США поезд столкнулся с автомобилем 12:35
"Король Лев" вновь возглавил российский прокат 12:35
В Байкальске из-за паводка возникла угроза коммунальным сетям 12:21
В США назвали первого покупателя российских ракетных систем С-500 12:20
В Краснодаре на улице нашли раненого подростка в состоянии комы 12:14
Уральские ученые восстановят наскальные рисунки Игнатьевской пещеры 12:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
29.07.2019 12:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уровень воды в реке Ия в Тулуне вновь превысил критическую отметку

Текст: Екатерина Дементьева (Иркутская область)

Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна на 16 часов местного времен составил 804 сантиметра, прибавив за два часа двенадцать сантиметров. Об этом сообщается на сайте администрации Тулуна и на официальных страницах в социальных сетях. Критическая отметка находится на 700 сантиметрах. Власти обновляют сводку ситуации каждые два часа.

В Байкальске из-за паводка возникла угроза коммунальным сетям

В городе началась эвакуация жителей подтопленных территорий - районов Мясокомбината, Гидролизный и ЛДК. Для эвакуации граждан развернут пункт временного пребывания в ДЮСШ - там сейчас находится 41 человек.

По состоянию на 29 июля вновь подтоплена городская котельная, она приостановила свою работу. Сотрудники водозабора разбирают и вывозят  резервное оборудование на водозаборе. Горожанам рекомендовано запастись водой.

Между тем власти заверяют, что мост через реку Ия, как и федеральная траса Иркутск-Красноярск перекрывать пока не будут. Покинуть город можно беспрепятственно.

Напомним, со вчерашнего вечера ведется эвакуация жителей Тулунского района - накануне покинули дома жители деревень Уйгат и Кривуша. Эвакуировано в общей сложности более 1000 человек.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Социологи рассказали об отношении россиян к электронным паспортам
Названы страны с самым дешевым и дорогим бензином
Киев намерен реформировать СБУ
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании денег