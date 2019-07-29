Уровень воды в реке Ия в Тулуне вновь превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна на 16 часов местного времен составил 804 сантиметра, прибавив за два часа двенадцать сантиметров. Об этом сообщается на сайте администрации Тулуна и на официальных страницах в социальных сетях. Критическая отметка находится на 700 сантиметрах. Власти обновляют сводку ситуации каждые два часа.

В городе началась эвакуация жителей подтопленных территорий - районов Мясокомбината, Гидролизный и ЛДК. Для эвакуации граждан развернут пункт временного пребывания в ДЮСШ - там сейчас находится 41 человек.

По состоянию на 29 июля вновь подтоплена городская котельная, она приостановила свою работу. Сотрудники водозабора разбирают и вывозят резервное оборудование на водозаборе. Горожанам рекомендовано запастись водой.

Между тем власти заверяют, что мост через реку Ия, как и федеральная траса Иркутск-Красноярск перекрывать пока не будут. Покинуть город можно беспрепятственно.

Напомним, со вчерашнего вечера ведется эвакуация жителей Тулунского района - накануне покинули дома жители деревень Уйгат и Кривуша. Эвакуировано в общей сложности более 1000 человек.