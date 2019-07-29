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29.07.2019 18:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти возбудили дело по факту гибели пяти человек в ДТП

Текст: Вера Черенева
Фото: Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Лужском районе Ленинградской области, в котором погибли пять человек.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, расследование ведется в рамках статьи, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек.

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Напомним, накануне на 135-м километре автодороги Петербург - Псков столкнулись автомобили Mitsubishi Pajero Sport и Kia Sorento. По предварительным данным, причиной стал выезд Mitsubishi на встречную полосу.

Уголовное дело возбуждено по факту, конкретных подозреваемых пока нет. При аварии водители обоих автомобилей скончались на месте. Также погибли двое пассажиров.

"Скорая" госпитализировала еще двух пассажиров - молодого человека и 18-летнюю девушку. Но несмотря на все усилия врачей, девушка умерла в больнице.

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