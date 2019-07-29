Уральские ученые восстановят наскальные рисунки Игнатьевской пещеры

Ученые Южно-Уральского государственного университета придумали, как сохранить уникальную наскальную живопись Игнатьевской пещеры, расположенной в южной части Уральских гор. Для этого они предлагают создать 3D-модели древних памятников культуры, сообщили в пресс-службе вуза.

Игнатьевская пещера, памятник природы и культуры мирового значения, находится неподалеку от села Серпиевка в Катав-Ивановском районе. На ее стенах обнаружены изображения мамонтов, лошадей, быков и охотников, датируемые 15-18-м тысячелетиями до нашей эры. Это один из самых популярных туристических объектов региона, но из-за наплыва туристов уникальные изображения сильно пострадали. И сегодня пещера официально закрыта для посещений.

Чтобы спасти наскальные рисунки ученые ЮУрГУ предлагают воссоздать их с помощью фотограмметрической съемки и 3D-сканирования.

- 3D-реконструкция пещеры позволит с высокой точностью до миллиметра воспроизвести размеры и месторасположение элементов изображений, рассмотреть их с высоким разрешением, - сообщил старший научный сотрудник научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ, кандидат исторических наук Гаяз Самигуллов. - Таким образом, мы получим возможность воссоздать объемный наскальный рисунок в доступном для всех желающих месте (например, сделать экспозицию в специальном павильоне, аналоге пещеры). Тем самым мы в точности сохраним бесценные артефакты для будущих поколений. Еще один важный момент - перевод рисунков в "цифру" даст возможность изучать наскальную живопись дистанционно из любой точки мира.