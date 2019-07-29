УАЗ приступил к финальным испытаниям "Патриота" с "автоматом"

Ульяновский автомобильный завод приступил к финальной части дорожных испытаний предсерийного внедорожника "Патриот" с автоматической коробкой передач.

Как сообщает пресс-служба компании, прототипы уже прошли более 150 тысяч километров по разным дорогам России. Впереди - заключительная часть тестов и старт производства первого серийного автомобиля УАЗ с "автоматом".

УАЗ отметил, что трансмиссия Powerglide 6L50, которую получит внедорожник, позволяет экономить топливо. При движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч "Патриот" с "автоматом" потребляет на 2 л меньше, чем автомобиль с механической коробкой передач.

"Патриот" получит 6-ступенчатый "автомат" Punch 6L50 совместной разработки французской компании Punch Powertrain и американского концерна General Motors. Ранее он применялся на седанах Cadillac CTS и пикапах Chevrolet Colorado. Трансмиссия сочетается со стандартным для "Патриота" 2,7-литровым бензиновым мотором ZMZ Pro мощностью 150 л.с. Правда, ЗМЗ модернизировал этот мотор.

Напомним, сегодня состоялась премьера двухпедального "Патриота". Также стали известны цены на автомобиль. В базовой комплектации внедоророжник с АКПП будет стоить чуть больше миллиона рублей - 1 035 000 рублей, а в топовой - 1 300 000 рублей.

Доплата за "автомат" составит около 100 тысяч рублей. Серийное производство, по предварительным данным, стартует в сентябре.