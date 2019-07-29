УАЗ "Патриот" с "автоматом": стали известны цены

Стали известны цены на двухпедальный УАЗ "Патриот".

Как сообщает auto.mail.ru, внедорожник с "автоматом" в базовой комплектации будет стоить чуть больше миллиона рублей - 1 035 000 рублей, а в топовой - 1 300 000 рублей. Такие автомобили можно будет отличить по оригинальной решетке радиатора.

Топовой на время старта новинки станет специальная версия Edition 1, которую выпустят ограниченным тиражом. Ее будут отличать принципиально новые сиденья, а также внешний декор - именные шильдики, колёсные диски и тому подобное.

УАЗ официально не комментирует эти цены.

Напомним, сегодня УАЗ представил "Патриот" с "автоматом". Автомобилю достался 6-ступенчатый "автомат" Punch Powerglide 6L50, который поставляется из Страсбурга.

Будет ли локализовываться производство этой коробки в России, пока неизвестно.

Продажи новинки стартуют осенью этого года.

Ранее "Российская газета" рассказывала об автоматической трансмиссии для УАЗ "Патриот" и о ее сильных и слабых местах. Благодаря утечке информации стало известно, что "автомат" появится не только на внедорожнике и пикапе, но и на коммерческих УАЗ "Профи".