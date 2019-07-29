УАЗ представил "Патриот" с "автоматом"

На Ульяновском автомобильном заводе прошла презентация новой модификации внедорожника "Патриот" с автоматической коробкой передач. По предварительной информации, серийное производство новинки начнётся в сентябре.

Как сообщала "Российская газета" ранее, внедрение "автомата" повлекло за собой модернизацию бензинового двигателя ZMZ Pro объёмом 2.7 литра, которая потребовала освоения около 30 новых деталей. Характеристики мотора не изменились: его мощность составляет 150 л.с., а крутящий момент равен 235 Нм.

О том, какая автоматическая коробка достанется "Патриоту", было известно давно - это 6-ступенчатый "автомат" Punch Powerglide 6L50, который поставляется из Страсбурга. Будет ли локализовываться производство этой коробки в России, пока неизвестно. Но известна другая переменная этого уравнения: Заволжский моторный завод будет выпускать порядка десяти тысяч ZMZ Pro под установку АКП в год, а такие объёмы на данном этапе вряд ли требуют локализации производства - проще во всех смыслах закупать коробки передач во Франции. Конечно, если Punch Powerglide 6L50 не найдётся применения в других проектах Sollers, а ведь может и не найтись, потому что есть российский Aurus.

Фото: Евгений Костин

Пока "автомат" Punch Powerglide 6L50 останется уделом "Патриота", позднее он появится на "Пикапе" и УАЗ "Профи". О всех особенностях конструкции и "болезнях" новой для ульяновских внедорожников коробки передач уже рассказали энтузиасты.

Напомним, в 2020 году УАЗ представит обновлённый "Патриот" - тот самый "русский Prado". Это будет самая глубокая модернизация модели, в процессе которой линейка моторов может прирасти дизелем от Ford Transit.