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29.07.2019 14:41
Рубрика: Легковые авто

УАЗ представил "Патриот" с "автоматом"

Текст: Евгений Костин
На Ульяновском автомобильном заводе прошла презентация новой модификации внедорожника "Патриот" с автоматической коробкой передач. По предварительной информации, серийное производство новинки начнётся в сентябре.
Фото: Евгений Костин Фото: Евгений Костин
Фото: Евгений Костин

Как сообщала "Российская газета" ранее, внедрение "автомата" повлекло за собой модернизацию бензинового двигателя ZMZ Pro объёмом 2.7 литра, которая потребовала освоения около 30 новых деталей. Характеристики мотора не изменились: его мощность составляет 150 л.с., а крутящий момент равен 235 Нм.

Фото: Пресс-служба УАЗа
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О том, какая автоматическая коробка достанется "Патриоту", было известно давно - это 6-ступенчатый "автомат" Punch Powerglide 6L50, который поставляется из Страсбурга. Будет ли локализовываться производство этой коробки в России, пока неизвестно. Но известна другая переменная этого уравнения: Заволжский моторный завод будет выпускать порядка десяти тысяч ZMZ Pro под установку АКП в год, а такие объёмы на данном этапе вряд ли требуют локализации производства - проще во всех смыслах закупать коробки передач во Франции. Конечно, если Punch Powerglide 6L50 не найдётся применения в других проектах Sollers, а ведь может и не найтись, потому что есть российский Aurus.

Фото: Евгений Костин

Пока "автомат" Punch Powerglide 6L50 останется уделом "Патриота", позднее он появится на "Пикапе" и УАЗ "Профи". О всех особенностях конструкции и "болезнях" новой для ульяновских внедорожников коробки передач уже рассказали энтузиасты.

Напомним, в 2020 году УАЗ представит обновлённый "Патриот" - тот самый "русский Prado". Это будет самая глубокая модернизация модели, в процессе которой линейка моторов может прирасти дизелем от Ford Transit.

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#УАЗ