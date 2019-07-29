Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

В Москве на 15 магистралях нанесут шумовую разметку 10:05
В Москве каршеринг побил 24-миллионный рекорд 08:55
Подержанные 7-местные автомобили: что купить вместо новой "Буханки" 28.07.2019
УАЗ напомнил о десятиместном внедорожнике 28.07.2019
29.07.2019 13:26
Рубрика: Работа власти

Володин опроверг рассмотрение идеи о запрете на авто без гаража

Текст: Татьяна Замахина
В СМИ возникла новая волна информации о том, что в Госдуме рассматривается инициатива о запрете приобретать машины без наличия парковочного места или гаража. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин подчеркнул журналистам, что это не так. Он назвал новость фейковой.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Ранее такая информация уже появлялась в сетевых СМИ в феврале. Якобы обсуждается инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки или без гаража. То есть, кому негде хранить автомобиль, тому он не положен. Источники такой информации названы не были.

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости
Депутат Госдумы: Узкие парковки вызовут рост мелких аварий

В последнее время данные сообщения, как говорится, пошли по второму кругу, появившись в ряде региональных СМИ.

- Такой инициативы нет. И если даже она появится, не будет поддержана, потому что нарушает права граждан, - сказал журналистам Вячеслав Володин. - Было бы правильно прекратить публиковать фейковые новости. Они противозаконны. А самое главное - создают ненужное напряжение в обществе, плохое настроение у людей.

В Госдуме в феврале призывали наказывать за такого рода сообщения. Об этом, в частности, заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, который назвал такие сообщения "вредительством".

Путин: Проблема фейковых новостей становится все более острой

Первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин тогда же назвал "новость" типичным примером работы "фабрики фейков".

Депутаты ранее приняли закон о наказании за распространение опасных лже-новостей. Впрочем, он направлен на более серьезные ситуации, когда фейки провоцируют тяжелые последствия (панику, гибель и физические травмы людей, уничтожение имущества, коммуникаций, массовые беспорядки), напомнил Вяткин.