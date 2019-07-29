Володин опроверг рассмотрение идеи о запрете на авто без гаража

В СМИ возникла новая волна информации о том, что в Госдуме рассматривается инициатива о запрете приобретать машины без наличия парковочного места или гаража. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин подчеркнул журналистам, что это не так. Он назвал новость фейковой.

Ранее такая информация уже появлялась в сетевых СМИ в феврале. Якобы обсуждается инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки или без гаража. То есть, кому негде хранить автомобиль, тому он не положен. Источники такой информации названы не были.

В последнее время данные сообщения, как говорится, пошли по второму кругу, появившись в ряде региональных СМИ.

- Такой инициативы нет. И если даже она появится, не будет поддержана, потому что нарушает права граждан, - сказал журналистам Вячеслав Володин. - Было бы правильно прекратить публиковать фейковые новости. Они противозаконны. А самое главное - создают ненужное напряжение в обществе, плохое настроение у людей.

В Госдуме в феврале призывали наказывать за такого рода сообщения. Об этом, в частности, заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, который назвал такие сообщения "вредительством".

Первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин тогда же назвал "новость" типичным примером работы "фабрики фейков".

Депутаты ранее приняли закон о наказании за распространение опасных лже-новостей. Впрочем, он направлен на более серьезные ситуации, когда фейки провоцируют тяжелые последствия (панику, гибель и физические травмы людей, уничтожение имущества, коммуникаций, массовые беспорядки), напомнил Вяткин.