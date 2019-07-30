Дмитрий Гудков отправлен на 30 суток под арест

Дмитрий Гудков, намеревавшийся участвовать в выборах в Мосгордуму, но не прошедший регистрацию, признан судом виновным в нарушении правил порядка организации митинга. А так аналогичное правонарушение им уже было совершено не так давно, наказание оказалось более строгим.

Напомним, другой оппозиционер Илья Яшин днем ранее был арестован за то же правонарушение, но пока однократное. Он отправился в спецприемник для административно задержанных на 10 суток.

Дмитрию Гудкову же вменили часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ "повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга". Согласно протоколу об административном правонарушении, речь идет о не согласованном с властями митинге у Мосгоризбиркома 14 июля. К участию в нем призывал ряд оппозиционеров, не допущенных до выборов из-за непрохождения процедуры сбора подписей, среди которых был и Дмитрий Гудков.

Напомним, на несанкционированную акцию 14 июля пришли около тысячи человек. Участники митинга собрались в Новопушкинском сквере, откуда проследовали до мэрии Москвы и здания Мосгоризбиркома на Моховой улице.

По итогам незаконной акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий". Гудков в этом уголовном деле фигурирует пока в качестве свидетеля.