Из УАЗа смастерили газонокосилку

Хорошая машина в руках башковитого хозяина - не только транспорт для поездок на работу и по магазинам, но еще и мобильный сарай, и даже баня, и, как оказалось, неплохая сенокосилка. Новосибирские блогеры с канала "Гараж 54" вспомнили, что вторая половина лета - лучшее время для сенокоса и предложили на этот случай своё техническое решение: "уазик" плюс самодельные навесные ножи.

Из листового железа сварили трехлопастной нож, напоминающий потолочные вентиляторы времен позднего СССР, и подвели его к заднему редуктору. Скорость вращения косилки таким образом оказалась привязана к скорости движения машины, а по густой траве решили сильно не гнать - 10 км/ч, не больше.

Как оказалось, работает самодельная косилка очень даже неплохо, скашивает чисто, разве что ее высоту стоило бы отрегулировать, опустить ножи пониже, чтобы задевать и более низкую траву. Теперь бы придумать навесную сноповязалку и подборщик-погрузчик...