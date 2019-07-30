Кроссовер УАЗ-3170 похоронили заживо

Год назад в рамках Восточного экономического форума генеральный директор Sollers Вадим Швецов заявил, что проект по созданию кроссовера УАЗ-3170 остановлен, и компания начнёт разработку другого автомобиля под другим брендом. Однако 3170 хоронить пока рано.

На пресс-конференции, организованной в рамках презентации и тест-драйва УАЗ "Патриот" с "автоматом", заместитель генерального директора по развитию Юрий Алексаков сказал, что у УАЗа "есть ряд перспективных проектов" и однозначно дал понять, что с УАЗ-3170 пока ещё "не всё".

Стоит отметить тот факт, что "автомат" Punch Powerglide 6L50, который устанавливается на "Патриот", рассматривался в том числе и под проект УАЗ-3170.

Работы над перспективным кроссовером с несущим кузовом стартовали в конце 2014 года и периодически замораживались. Согласно проекту, длина УАЗ-3170 окажется в пределах 4.6 метра, клиренс - более 200 мм. Одной из особенностей модели может стать независимая подвеска.