Минск и Ташкент нацелены на развитие продвинутых форм сотрудничества

Дорожная карта интенсивной кооперации Ташкента и Минска легла в основу повестки I Форума регионов двух стран СНГ, который нацелен, по словам заместителя главы МИД РБ Андрея Евдоченко, на "развитие современных продвинутых форм экономического сотрудничества". Об этом высокопоставленный дипломат заявил 30 июля на пленарном заседании международной встречи партнеров в белорусской столице.

С узбекской стороны в двухдневном форуме, который приурочен к официальному визиту в Минск 31 июля президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, представлены Андижанская, Бухарская, Джизакская, Наманганская, Самаркандская, Хорезмская, Ферганская и Ташкентская области, сообщает БЕЛТА. Накануне уже прошли заседания тематических секций форума по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах.

Вызовы современного мира требуют и новых подходов в деловом союзе партнеров. Речь идет, уточнил замминистра, об инвестициях и производственной кооперации в машиностроении, АПК, пищевой, фармацевтической, легкой промышленности, транспорте и IT. "Это совершенно новый этап наших отношений, новое качество экономического сотрудничества", - подчеркнул Евдоченко, добавив, что планируется создание совместных крупных промышленных и сельскохозяйственных центров. "Например, в рамках проекта МТЗ и Ташкентского завода сельскохозяйственной техники предложено организовать производство около пяти тысячи тракторов в год. На предприятии "Здравушка-Ташкент" создается завод по переработке молока мощностью 50 тонн в сутки", - рассказал представитель МИД.

Форматы "отверточной сборки" для современных предприятий уже становятся вчерашним днем, констатировал дипломат. Он обратил внимание, что стороны заинтересованы в полномасштабном производстве с использованием местного сырья, материалов, комплектующих, внедрением поэтапной локализации, согласованной маркетинговой политики.

Пакет межрегиональных документов о сотрудничестве был подписан во второй половине дня по итогам работы деловых партнеров СНГ. Cоглашения о кооперации в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах подписали Гомельская область с Ферганской и Хорезмской областями, Гродненская - с Самаркандской и Андижанской, Витебская - с Наманганской, Брестская - с Бухарской и Сырдарьинской областями.

Аналогичные документы подписаны между Могилевской и Андижанской, Джизакской областями. Минский облисполком договорился о сотрудничестве в социальной сфере с Ташкентской областью. Подписан план мероприятий на ближайшие два года по реализации соглашения между хокимиятом узбекской столицы и мэрией Минска о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Как сообщила заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Марианна Щеткина, одобрено 26 прямых соглашений. В работе находятся еще более 20 коммерческих контрактов. А ряд документов планируется подписать во время предстоящей встречи глав государств.

Утром 30 июля состоялись плодотворные переговоры узбекской делегации с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем, в ходе которых озвучены перспективные направления межпарламентского диалога. Это касается совершенствования правовой базы, обмена опытом работы и, самое главное, четкого парламентского контроля за своевременным исполнением договоренностей, достигнутых на встрече лидеров двух стран в 2018 году.

Белорусско-узбекские отношения вступили в качественно новую фазу по всему спектру отношений - политический диалог, экономическое сотрудничество, культурно-гуманитарные связи, считает и первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев. Правда, "двусторонние отношения не были бы полноценными без взаимодействия между парламентами. Ресурс парламентской дипломатии сегодня играет практически такую же роль, как и межправительственные отношения", - убежден он.