В Польше восстановят облик загадочной "поморской ведьмы"

Ученые из Поморского медицинского университета в Щецине планируют использовать 3D-модель черепа для реконструкции внешности женщины XVIII века, которая стала жертвой охоты на ведьм.

Как сообщает Science in Poland, скелет "ведьмы" археологи обнаружили в городе Камень-Поморском в 2014 году. Останки находились в так называемом антивампирском захоронении. В рот погребенной был вложен кусок кирпича, а на бедрах и голенях были найдены следы проколов.

Исследователи считают, что это были следы от вбитых в ноги кольев. По народным поверьям, они были предназначены для того, чтобы не дать покойному подняться из могилы. А кирпич предохранял от черной магии, которой все еще могла воспользоваться покойная.

Анализ показал, что женщина жила на рубеже XVIII века. На момент смерти ей было 65 лет или чуть больше, ее рост составлял около 170 см, у нее были светлые волосы и голубые глаза.

Травмы она получила еще при жизни и умерла именно от них, хотя и не сразу. Исследователи предполагают, что женщину обвинили в колдовстве: пытки, которым она подвергалась, могли включать и проколы конечностей.

Чтобы реконструировать ее лицо, исследователи хотят использовать 3D-модель черепа, созданную в институте судебных исследований в Кракове. Восстановление ее облика может иметь большое гуманитарное значение.

"Существует большой интерес к внешнему виду этого человека, - говорит начальник отдела судебной генетики Поморского медицинского университета в Щецине доктор Анджей Оссовский. - Мы хотим показать, что с помощью современных методов можно заменить музейные скелеты 3D-моделями, созданными на основе исследований. Я думаю, что в будущем мы не должны выставлять человеческие останки в музеях, тем более, что у нас уже есть технология их замены моделями".

По его словам, ученые намерены провести две реконструкции: виртуальную, с использованием программы 3D-моделирования, и еще одну с использованием техники Герасимова, применяемой в судебной медицине и судебной антропологии. На трехмерную модель исследователи нанесут слои пластика, которые будут соответствовать слоям мягких тканей.

Результаты обещают представить уже через несколько месяцев.