Обновленный Nissan Patrol сфотографировали в Эмиратах

Один из ветеранов сегмента внедорожников - Nissan Patrol - наконец-то дождался обновления. Портал Arab GT опубликовал фото фронтальной части автомобиля и видео, в котором запечатлена "корма".

Nissan Patrol 2020 модельного года получил новую решетку радиатора и пересмотренные бамперы, особенно стоит отметить заметно усложнившуюся архитектуру переднего. Судя по снимкам, головная оптика сохранила форму, но изменилось внутреннее устройство светотехнических элементов.

Задняя часть внедорожника, кроме как за счет бампера, изменилась благодаря фонарям и новой крышке багажника, которая теперь не похожа на вздутую консервную банку.

Так как речь идёт всё-таки больше об обновлении, а не о смене поколений, то моторная гамма Nissan Patrol останется, скорее всего, такой же, как у предшественника: бензиновые V6 и V8 мощностью 275 и 400 л.с. соответственно.

Премьера новинки состоится этой осенью. Первыми обновлённый Nissan Patrol увидят на Ближнем Востоке, после чего он появится в США и Австралии. В России модель не представлена с 2017 года.

Напомним, что Nissan тестирует новый X-Trail, который, как предполагается, будет представлен в начале 2020 года на автосалоне в Детройте.