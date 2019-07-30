Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Из УАЗа смастерили газонокосилку 10:20
Видео: лихач-квадроциклист кувыркнулся с моста в горную реку 09:15
АвтоВАЗ проследит за продажами Lada Xray Cross с вариатором 08:30
УАЗ приступил к финальным испытаниям "Патриота" с "автоматом" 29.07.2019
30.07.2019 11:02
Рубрика: Легковые авто

Обновленный Nissan Patrol сфотографировали в Эмиратах

Текст: Евгений Костин
Фото: www.arabgt.com Фото: www.arabgt.com
Фото: www.arabgt.com

Один из ветеранов сегмента внедорожников - Nissan Patrol - наконец-то дождался обновления. Портал Arab GT опубликовал фото фронтальной части автомобиля и видео, в котором запечатлена "корма".

Nissan Patrol 2020 модельного года получил новую решетку радиатора и пересмотренные бамперы, особенно стоит отметить заметно усложнившуюся архитектуру переднего. Судя по снимкам, головная оптика сохранила форму, но изменилось внутреннее устройство светотехнических элементов.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Стартовали продажи Lada Xray Cross с мотором Renault и вариатором

Задняя часть внедорожника, кроме как за счет бампера, изменилась благодаря фонарям и новой крышке багажника, которая теперь не похожа на вздутую консервную банку.

Так как речь идёт всё-таки больше об обновлении, а не о смене поколений, то моторная гамма Nissan Patrol останется, скорее всего, такой же, как у предшественника: бензиновые V6 и V8 мощностью 275 и 400 л.с. соответственно.

Премьера новинки состоится этой осенью. Первыми обновлённый Nissan Patrol увидят на Ближнем Востоке, после чего он появится в США и Австралии. В России модель не представлена с 2017 года.

Напомним, что Nissan тестирует новый X-Trail, который, как предполагается, будет представлен в начале 2020 года на автосалоне в Детройте.

УАЗ "Патриот" с "автоматом": стали известны цены
Фотошпионы засняли новую Lada Vesta с вариатором
#Nissan