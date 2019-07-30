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30.07.2019 06:03
Рубрика: Экономика

Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar. Организация просит внести сервис в реестр запрещенных ресурсов и запретить его деятельность в связи с угрозой безопасности.
BlaBlaCar введет в России новые меры для повышения безопасности поездок

Объединение сформировало перечень из 229 сайтов, которые продают поездки с нелегальными автоперевозчиками, пишут "Известия". В список также вошли "Яндекс.Автобусы", OneTwoTrip и Туту.ру. Агрегаторы предлагают обязать проверять наличие лицензий и необходимых документов у перевозчиков, с которыми они сотрудничают.

В конце прошлого года общественная организация "Объединение автопассажирских перевозок" подала иск в суд с требованием блокировки BlaBlaCar. Сервис обвиняли в помощи нелегальным перевозчикам, которые не платят налоги и не соблюдают требований безопасности. Такие иски поступают от перевозчиков регулярно, но пока ни один из них не привел к серьезным для компании последствиям.

Между тем

На прошлой неделе сообщалось, что машинист поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, "подбросил" попутчика из сервиса BlaBlaCar в кабине состава. В итоге железнодорожнику вынесли дисциплинарное взыскание, его отстранили от работы.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Законодательная власть Госдума
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