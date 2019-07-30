Посольство РФ в Киеве не получало уведомление об аресте танкера

Посольство РФ в Киеве не получало никаких уведомлений от украинских властей, объявивших арестованным российский танкер Nika Spirit - тот самый, что 25 июля был задержан местными пограничниками в порту Измаила. Об этом РИА Новости сообщил пресс-атташе диппредставительства Денис Голенко.

Одновременно наше генконсульство в Одессе направило ноту в МИД Украины с просьбой разъяснений. Ответа на нее пока также нет.

Напомним, что во вторник главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос написал у себя в Facebook, что суд наложил арест на российское судно, а заодно и на изъятые при его обыске документы. Украинские власти утверждают, что под другим именем оно якобы участвовало в блокировке катеров ВМС страны, нарушивших границы РФ в Керченском проливе прошлой осенью. Экипаж танкера, напомним, на следующий день вернулся в Россию. Моряки, для задержания которых оснований так и не нашлось, и компания-судовладелец отрицают причастность к операции погранслужбы ФСБ РФ в отношении украинских военных кораблей.

Теперь российские дипломаты ждут, когда украинская сторона официально опубликует постановление об аресте, чтобы дать ему оценку.