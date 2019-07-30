Пушков оценил планы Киева создать русскоязычный канал

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сделал ряд выводов в связи с идеей Киева создать на Украине "всемирный русскоязычный канал".

Накануне с новостью на эту тему выступил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он анонсировал новый телеканал на Украине, который будет вести вещание на русском языке. По его мнению, с помощью этого медиаресурса Киев сможет бороться как за умы жителей Донбасса, так и за умы россиян.

Это говорит "о признании де-факто русского языка главным", поделился мнением Пушков, прокомментировав эту информацию в Twitter. Причем главным на самой Украине и для украинцев за ее пределами, уточнил сенатор.

- Что же в Киеве украиноязычный канал не создают? Потому что всем ясно: глобальное вещание на украинском - это нонсенс, - отметил Пушков.

Ранее идею Киева о русскоязычном канале прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала инициативу "безумием".