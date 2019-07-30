Генпрокуратура предписала жестко пресекать незаконные акции перед выборами

После событий минувшей субботы в Москве действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций необходимо жестко пресекать. Такой призыв озвучил во вторник первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман.

По его словам, последние события в Москве диктуют необходимость корректировки организации надзора в период подготовки к проведению единого дня голосования. "Прокурорам следует жестко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций, также необходимо своевременно реагировать на факты нарушения законодательных прав граждан. Для этого нужно использовать весь арсенал мер реагирования, включая и вопросы антитеррористической защищенности избирательных участков", - сказал первый замглавы надзорного ведомства в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры.

Напомним, в минувшую субботу в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму (выборы пройдут 8 сентября). По итогам мероприятия правоохранительные органы задержали 1074 человека, отказывавшихся выполнять распоряжения сотрудников и оказывавших сопротивление. При этом более 600 человек оказались иногородними.

В понедельник стало известно о возбуждении первого уголовного дела в отношении участника субботней акции. 48-летнему Евгению Коваленко было предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. Вчера суд заключил его под стражу.