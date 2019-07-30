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30.07.2019 14:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд оставил в СИЗО офицера ФСБ по делу о разбое

Текст: Владимир Полетаев
Московский окружной военный суд признал законным арест офицера ФСБ Александра Карелина. Он обвиняется по делу сотрудников ФСБ о разбое.

Фигурант уголовного дела майор управления "К" ФСБ России Александр Карелин находится под стражей в следственном изоляторе. По сообщению его адвоката Максима Слюсаренко, он полностью признал вину и раскаялся в совершенном преступлении.
Меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 августа Карелину вынес Московский гарнизонный военный суд. Срок  содержания под стражей оставлен без изменений, жалоба защиты - без удовлетворения.

Фото: УМВД России по Приморскому краю
В Приморье арестовали главу угрозыска УМВД

Напомним, 2 июля в ФСБ России сообщили о задержании двух военнослужащих подразделений ФСБ, причастных к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю. Задержание проводилось совместно с оперативниками МВД России. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ - за разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере. Это дело расследует Военное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве.

В числе обвиняемых оказались бойцы спецподразделения "Альфа", группы спецназначения "Вымпел" и оперативники Управления "К". По данным полиции, они напали на территории банка "Металлург" на гражданина, похитив у него не менее 136 млн рублей. По делу задержано семеро фигурантов. Двое из них под домашним арестом. На настоящий момент вину признали лишь пятеро.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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