Суд оставил в СИЗО офицера ФСБ по делу о разбое

Московский окружной военный суд признал законным арест офицера ФСБ Александра Карелина. Он обвиняется по делу сотрудников ФСБ о разбое.

Фигурант уголовного дела майор управления "К" ФСБ России Александр Карелин находится под стражей в следственном изоляторе. По сообщению его адвоката Максима Слюсаренко, он полностью признал вину и раскаялся в совершенном преступлении.

Меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 августа Карелину вынес Московский гарнизонный военный суд. Срок содержания под стражей оставлен без изменений, жалоба защиты - без удовлетворения.

Напомним, 2 июля в ФСБ России сообщили о задержании двух военнослужащих подразделений ФСБ, причастных к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю. Задержание проводилось совместно с оперативниками МВД России. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ - за разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере. Это дело расследует Военное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве.

В числе обвиняемых оказались бойцы спецподразделения "Альфа", группы спецназначения "Вымпел" и оперативники Управления "К". По данным полиции, они напали на территории банка "Металлург" на гражданина, похитив у него не менее 136 млн рублей. По делу задержано семеро фигурантов. Двое из них под домашним арестом. На настоящий момент вину признали лишь пятеро.