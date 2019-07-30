Из-за паводков в Иркутской области вновь перекрыли трассу "Сибирь"

В Тулуне Иркутской области снова закрыто движение для всех видов транспорта на трассе Р-255. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

- В связи с высоким уровнем воды в реке Ия - до 990 см при критической отметке 700 см - на участке трассы Р-255 "Сибирь" км 1491+200 - км 1494+300 закрыто движение для всех видов автотранспорта. Ограничение введено 30 июля с 5:30 местного времени и до особого распоряжения, - пояснили в дорожном ведомстве.

Водителей предупреждают, что из Иркутска в Братск и из Красноярска в Иркутск движение по трассе сейчас невозможно. Высота перелива на затопленном участке составляет пять сантиметров. Дорога из Красноярска в Братск пока свободна для проезда.

В МЧС Иркутской области водителей попросили временно отказаться от поездок в сторону Тулуна во избежание многокилометровых пробок. Сейчас на затопленном участке трассы дежурят экипажи ГИБДД.

Также для предотвращения возможных ЧП в Тулуне находится группировка сил и средств в составе 62 единиц техники. Это самосвалы, бульдозеры, фронтальные погрузчики, трал и экскаваторы подрядных организаций, работающих на федеральных трассах Иркутской области, Красноярского края и Бурятии

Напомним, Прибайкалье страдает от второй волны поводков. По данным МЧС, на реках южных районов и юго-западных районов области наблюдается повышение уровня вод близкое к критическому, а на некоторых - выше критической отметки. Ведется эвакуация в Тулуне. Жителям Байкальска региональное МЧС предлагает также покинуть дома и явиться в пункты сбора.