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30.07.2019 18:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров

Текст: Денис Передельский

Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В связи с этим в Тулуне сегодня был перекрыт участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" с 1491 по 1494 километры. Ограничение движения введено для всех видов транспорта.

"Администрация Тулуна предупреждает жителей города, что сейчас централизованно идет подача технической воды, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Из-за подъема уровня воды в реке коммунальные службы демонтировали оборудование для хлорирования воды в системе водоснабжения. Для питья просят использовать бутилированную воду. Техническая для приготовления пищи не пригодна".

Фото: Пресс-служба МЧС России по Иркутской области
В Иркутской области началась вторая волна паводка

По прогнозам Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30-31 июля продолжится повышение уровня воды в реке Ия в районе города Тулуна. Вода может подняться до отметки 11,5 метра. Прогнозируется затопление населенных пунктов в пойме реки.

"Мониторинг уровней воды проводится в круглосуточном режиме, - сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. - Вертолетами Ми-8 ежедневно доставляется гуманитарная помощь в населенные пункты Тулунского района, находящиеся в труднодоступной местности из-за паводка".

Так, накануне продукты и бутилированная вода были доставлены во Владимировское, Кирейское и Перфиловское сельские поселения. Всего пострадавшим от паводка передано 1,35 тонны продуктов питания и свыше одной тонны питьевой воды.

Сегодня авиацией гуманитарный груз был доставлен в поселки Уйгат, Аршан, Белая Зима и Баракшин. Также по воздуху в отдаленные поселки перевозят специалистов администраций муниципальных образований и медиков.

Напомним, в Прибайкалье началась вторая волна паводков. На реках южных и юго-западных районов области наблюдается повышение уровня вод близкое к критическому, а на некоторых -  выше критической отметки.

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