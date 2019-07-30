Renault Arkana: только появилась, а уже подорожала

С 1 августа изменятся цены на все модели Renault. Больше всего подорожает новинка, только-только появившаяся на рынке - кросс-купе Arkana. Стоимость автомобиля увеличится примерно на 16 000 - 25 000 рублей.

В дилерской сети кроссовер начали продавать совсем недавно - с 5 июля. Пока его можно приобрести по старой цене - от 999 000 рублей (столько стоит версия с атмосферным 1,6-литровым двигателем на 114 л.с. с 5-ступенчатой "механикой").

Автомобиль представлен в четырех вариантах: Life, Drive, Style, а также в лимитированной серии Edition One. По словам дилеров, модель вышла на рынок по заниженной цене, поэтому ее повышение было неизбежным.

Как уточняют "Ведомости" со ссылкой на одного из дилеров Renault, в целом компания намерена поднять рекомендованные розничные цены на 1-2 процента. Это около 8 000 рублей для Logan (пока актуальная цена седана в базовой комплектации - 569 000 рублей).

В январе Renault подняла на 1,8 процента цены на новые Logan, Logan Stepway, Sandero и Sandero Stepway. Тогда компания объяснила этот шаг повышением до 20 процентов НДС. Последнее подорожание автомобилей бренда произошло в мае: средняя прибавка к ценнику Duster, Logan, Logan Stepway, Sandero и Sandero Stepway составила 0,5 процента.

Также недавно стало известно, что с 1 августа вырастут цены и на автомобили Lada.