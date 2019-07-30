Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Кроссовер УАЗ-3170 похоронили заживо 13:00
В Москве появились "умные светофоры" перед тоннелями 12:23
ЦКАД начнут сдавать осенью 2020 года 11:59
Обновленный Nissan Patrol сфотографировали в Эмиратах 11:02
30.07.2019 12:07
Рубрика: Легковые авто

Renault Arkana: только появилась, а уже подорожала

Текст: Виктория Чернышева

С 1 августа изменятся цены на все модели Renault. Больше всего подорожает новинка, только-только появившаяся на рынке - кросс-купе Arkana. Стоимость автомобиля увеличится примерно на 16 000 - 25 000 рублей.

В дилерской сети кроссовер начали продавать совсем недавно - с 5 июля. Пока его можно приобрести по старой цене - от 999 000 рублей (столько стоит версия с атмосферным 1,6-литровым двигателем на 114 л.с. с 5-ступенчатой "механикой").

Автомобиль представлен в четырех вариантах: Life, Drive, Style, а также в лимитированной серии Edition One. По словам дилеров, модель вышла на рынок по заниженной цене, поэтому ее повышение было неизбежным. 

Фото: пресс-служба Renault
Renault Arkana. Стоит ли отдавать 1,5 млн рублей за бюджетный BMW X4

Как уточняют "Ведомости" со ссылкой на одного из дилеров Renault, в целом компания намерена поднять рекомендованные розничные цены на 1-2 процента. Это около 8 000 рублей для Logan (пока актуальная цена седана в базовой комплектации - 569 000 рублей).

В январе Renault подняла на 1,8 процента цены на новые Logan, Logan Stepway, Sandero и Sandero Stepway. Тогда компания объяснила этот шаг повышением до 20 процентов НДС. Последнее подорожание автомобилей бренда произошло в мае: средняя прибавка к ценнику Duster, Logan, Logan Stepway, Sandero и Sandero Stepway составила 0,5 процента. 

Также недавно стало известно, что с 1 августа вырастут цены и на автомобили Lada.

Подержанные 7-местные автомобили: что купить вместо новой "Буханки"
УАЗ "Патриот" с "автоматом": стали известны цены
#Renault