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26.07.2019 01:15
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ вновь повысит цены на Lada

Текст: Андрей Полухин
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Автомобили Lada вновь подорожают в России. Дилеры АвтоВАЗа уже получили уведомление об изменении розничных цен на машины с 1 августа. Никаких подробностей в письме, копия которого попала в распоряжение портала LadaOnline, не приводится.

Источник РИА Новости уточнил, что подорожают все модели Lada. Рост цен составит от 0,8 до 1,2%. В частности, на 1,2% изменится стоимость Lada Vesta, на 1,1% - главного бестселлера бренда Lada Granta.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Lada Vesta Cross подорожала

Известно, что это уже третье повышение цен на автомобили АвтоВАЗа в этом году. С января компания подняла стоимость продукции на 2,5-3%, обосновав этот ростом ставки НДС. А с 1 июля на 5 тысяч рублей подорожали все Lada Vesta и Lada Granta, кроме версий с увеличенным клиренсом Cross.

Напомним, что несмотря на некоторое падение российского рынка легковых автомобилей, АвтоВАЗ за полгода нарастил продажи на 3% - до 174,2 тысячи экземпляров.

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#Lada