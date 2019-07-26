АвтоВАЗ вновь повысит цены на Lada

Автомобили Lada вновь подорожают в России. Дилеры АвтоВАЗа уже получили уведомление об изменении розничных цен на машины с 1 августа. Никаких подробностей в письме, копия которого попала в распоряжение портала LadaOnline, не приводится.

Источник РИА Новости уточнил, что подорожают все модели Lada. Рост цен составит от 0,8 до 1,2%. В частности, на 1,2% изменится стоимость Lada Vesta, на 1,1% - главного бестселлера бренда Lada Granta.

Известно, что это уже третье повышение цен на автомобили АвтоВАЗа в этом году. С января компания подняла стоимость продукции на 2,5-3%, обосновав этот ростом ставки НДС. А с 1 июля на 5 тысяч рублей подорожали все Lada Vesta и Lada Granta, кроме версий с увеличенным клиренсом Cross.

Напомним, что несмотря на некоторое падение российского рынка легковых автомобилей, АвтоВАЗ за полгода нарастил продажи на 3% - до 174,2 тысячи экземпляров.