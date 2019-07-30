Российская теннисистка Светлана Кузнецова получила американскую визу

Двукратная победительница турниров серии Большого шлема россиянка Светлана Кунзецова опубликовала фотографию полученной визы в США.

История с американской визой Кузнецовой благополучно разрешилась. Теннисистка на своей странице в Instagram подтвердила получение разрешения на въезд на территорию США, сопроводив фотографию словами: "Лучше поздно, чем никогда".

Ранее Кузнецова сообщила, что ей отказали в выдачи визы, так как паспорт спортсменки вызвал подозрения у службы безопасности США. После вмешательства представителей МИД РФ ситуацию удалось исправить, однако россиянка не успела на турнир в Вашингтоне, где должна была защищать титул победительницы.

Теперь Кузнецова сможет выступить на Открытом чемпионате США по теннису, который выиграла в 2004 году. Турнир пройдет с 26 августа по 7 сентября в Нью-Йорке.