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30.07.2019 14:59
Рубрика: Спорт

Российская теннисистка Светлана Кузнецова получила американскую визу

Текст: Максим Домчев
Двукратная победительница турниров серии Большого шлема россиянка Светлана Кунзецова опубликовала фотографию полученной визы в США.
Теннисистка Светлана Кузнецова. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Теннисистка Светлана Кузнецова. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Теннисистка Светлана Кузнецова. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

История с американской визой Кузнецовой благополучно разрешилась. Теннисистка на своей странице в Instagram подтвердила получение разрешения на въезд на территорию США, сопроводив фотографию словами: "Лучше поздно, чем никогда".

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Ранее Кузнецова сообщила, что ей отказали в выдачи визы, так как паспорт спортсменки вызвал подозрения у службы безопасности США. После вмешательства представителей МИД РФ ситуацию удалось исправить, однако россиянка не успела на турнир в Вашингтоне, где должна была защищать титул победительницы.

Теперь Кузнецова сможет выступить на Открытом чемпионате США по теннису, который выиграла в 2004 году. Турнир пройдет с 26 августа по 7 сентября в Нью-Йорке.

Спорт Теннис Игроки
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