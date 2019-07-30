Дайверы нашли сокровища в подводном городе Геракла

В Египте дайверы, обследующие затопленный город Гераклион, обнаружили ранее неизвестные руины храмов, а также подняли со дна множество сокровищ.

Как передает Live Science, миссия была организована Министерством по делам древностей Египта. При обследовании затопленного города исследователи обнаружили множество артефактов, включая остатки храма, золотые украшения, монеты и крупный фрагмент церемониальной лодки.

Гераклион был назван в честь легендарного Геракла, который, как верили древние, действительно посетил этот город. В свое время это был развитый мегаполис. Город был построен примерно в VIII веке до нашей эры.

Он был расположен на берегу Нила, рядом со Средиземным морем. Знаменитую царицу Клеопатру даже короновали в одном из его храмов. Примерно 1500 лет назад город затопило. Сейчас он находится под водой на глубине около 45 метров.

Археологи обнаружили его в 2000 году. С тех пор Гераклион медленно, но верно раскрывает свои тайны. Так, при археологическом обследовании были обнаружены колонны большого храма и руины небольшого греческого храма.

Фрагмент лодки удалось найти благодаря сканированию. Кстати, ранее здесь же было обнаружено 75 лодок, но все сохранились не полностью. В данном случае удалось найти недостающий фрагмент лодки №61. Вероятно, она использовалась для церемоний.

На ней и были обнаружены сокровища - монеты из бронзы и золота, а также ювелирные украшения. Бронзовые монеты датируются временем царя Птолемея II, который правил с 283 по 246 годы до нашей эры.

Команда дайверов также обнаружила керамику, относящуюся к III и IV векам до нашей эры.