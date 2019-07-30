Вышел трейлер девятого сезона "Американской истории ужасов"

На YouTube опубликован нарядный, крайне "ламповый" тизер-трейлер новой главы важнейшей жанровой антологии текущих лет - шоу неутомимых Мерфи и Фэлчака "Американская история ужасов".

Как ранее стало известно, сезон носит подзаголовок "1984", и в нем создатели опять поигрались с субжанрами, на этот раз решив свою замечательную (по большей части) вампуку в струе классических слэшеров. О чем тизер более чем ясно дает понять: минимум полудюжина толстых отсылок менее чем за минуту.

"По стилистике сюжет нового сезона будет схож с франшизой ужасов "Пятница 13-е": в летний лагерь под названием "Рэдвуд" приезжают несколько подростков, не подозревающих, что в этом месте их поджидает убийца", - синопсис.

Бальзам, просто бальзам.

Хотя не обойдется без ложки горестей: в девятом сезоне, к шоку поклонников, не будет старожила франшизы - Эвана Питерса. И - по крайней мере по центру - Сары Полсон, которая заглянет лишь на камео.

Премьера - 18 сентября.

Ранее вышел тизер второго сезона триллера Дэвида Финчера и Шарлиз Терон "Охотник за разумом".