В Швейцарии обнаружено тайное захоронение принцессы кельтов

В Швейцарии археологи обнаружили весьма необычное захоронение кельтов эпохи позднего железного века, принадлежавшее жившей около 2200 лет назад представительнице знати.

Как сообщает Live Science, гроб для этой женщины был изготовлен оригинально - его попросту выдолбили в стволе срубленного дерева, причем до сих пор сохранилась даже кора. А ведь возраст захоронения составляет около 2200 лет.

Покойная женщина явно пользовалась почетом. Кельты уложили ее в гроб нарядной. Сообщается, что на ней было прекрасное шерстяное платье и шаль, плащ из овчины и красивое ожерелье, изготовленное из стеклянных и янтарных бус.

Археологи выяснили, что на момент смерти ей было около 40 лет. Судя по костям, она в течение своей жизни практически не занималась физическим трудом. Анализ ее зубов показал, что эта женщина любила сладкое, а также продукты, содержащие много крахмала.

Останки были найдены еще в марте 2017 года во время строительства школьного комплекса. Но только сейчас ученые обнародовали данные междисциплинарного исследования.

Оно показало, кстати, что женщина была местной жительницей и выросла в районе современного Цюриха. Особенно ученых заинтриговала застежка на ожерелье. Она позволяла менять форму украшения и носить его как две разные подвески из синих и желтых стеклянных и янтарных бусин, как одну цепочку или даже как брошь.

Кроме того, несколько железных застежек скрепляли ее одежду. Женщина также носила бронзовые браслеты и изящную бронзовую цепочку с подвесками.

К слову, эти останки были найдены всего лишь на расстоянии 80 метров от могилы кельтского воина, обнаруженной еще в 1903 году. Тот человек был похоронен с мечом, щитом и копьем.

Археологи предполагают, что эти мужчина и женщина хорошо знали друг друга, поскольку были похоронены в одно и то же десятилетие.