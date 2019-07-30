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30.07.2019 12:30
Рубрика: Общество

На гальке возрастом 10 тысяч лет нашли записи о Луне

Текст: Денис Передельский
Фото: Sapienza Universita di Roma Фото: Sapienza Universita di Roma
Фото: Sapienza Universita di Roma

В Италии исследователи из отдела древностей Университета Сапиенца изучили гальку возрастом 10 тысяч лет, обнаруженную недалеко от Рима, и пришли к выводу, что нанесенные на нее линии являются древнейшим в мире лунным календарем.

Отчет об исследовании опубликован в журнале Archaeological Science: Reports, а коротко его описывает Archaeology News Network. Гравировка на гальке относится к периоду позднего палеолита.

Фото: iStock
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Камень был обнаружен в 2007 году в районе Веллетри, на вершине Монте-Альто в Альбанских горах, к югу от Рима. Этот загадочный объект проанализировала межведомственная группа ученых.

Установлено, что галька была украшена резьбой более 10 тысяч лет назад. Это один из немногих подобных артефактов палеолита, известных науке.

Внимание археологов привлекли короткие насечки, вырезанные перпендикулярно в ряд вдоль трех краев камня. Три набора содержат соответственно семь, девять/десять и одиннадцать выемок, расположенных равномерно и симметрично вдоль каждого края.

Ими заполнено все доступное пространство от одного края до другого. Общее число меток - 27 или 28. Ученые считают, что их пространственное распределение могло быть основано на лунном цикле.

"Наше исследование показало, что насечки были выполнены не за один раз, а с течением времени, - говорит ведущий автор работы Флавио Альтамура. - Причем для этого был использован не один вид острых режущих каменных инструментов. Складывается впечатление, что этот камень использовался для расчетов или хранения какой-то информации в течение определенного периода времени".

Число насечек соответствует числу дней в лунном месяце. По мнению ученых, это делает объект уникальным даже среди всех известных древних лунных календарей и самым ранним примером такого артефакта в мире.

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