АвтоВАЗ не простил поставщику срыв производства и подал на него в суд

АвтоВАЗ подал в арбитражный суд Нижегородской области иск на одного из своих поставщиков - завод "Автокомпонент", который не выполнил условий по договорам поставки. Сумма иска составляет 10,2 миллиона рублей, рассмотрение дела, как сообщает Newsnn.ru, назначено на 25 сентября.

Напомним, 2 июля стало известно, что АвтоВАЗ временно приостановил работу двух производственных площадок, расположенных в Тольятти и Ижевске, выпускающих автомобили под брендами Lada, Renault, Datsun.

Причиной послужило прекращение отгрузки комплектующих со стороны "Автокомпонента", специализирующегося на изготовлении изделий из пластмасс и других композитных материалов: торпедо, бамперов, корпусов зеркал и т.д.

Заводы АвтоВАЗа вновь приступили к производству автомобилей 5 июля.