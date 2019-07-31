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31.07.2019 10:12
Рубрика: Легковые авто

АвтоВАЗ не простил поставщику срыв производства и подал на него в суд

Текст: Евгений Костин
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

АвтоВАЗ подал в арбитражный суд Нижегородской области иск на одного из своих поставщиков - завод "Автокомпонент", который не выполнил условий по договорам поставки. Сумма иска составляет 10,2 миллиона рублей, рассмотрение дела, как сообщает Newsnn.ru, назначено на 25 сентября.

Фото: www.vk.com/kviringdrive
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Напомним, 2 июля стало известно, что АвтоВАЗ временно приостановил работу двух производственных площадок, расположенных в Тольятти и Ижевске, выпускающих автомобили под брендами Lada, Renault, Datsun.

Причиной послужило прекращение отгрузки комплектующих со стороны "Автокомпонента", специализирующегося на изготовлении изделий из пластмасс и других композитных материалов: торпедо, бамперов, корпусов зеркал и т.д.

Заводы АвтоВАЗа вновь приступили к производству автомобилей 5 июля.

УАЗ "Патриот" с "автоматом" придется немного подождать
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#Lada