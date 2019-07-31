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31.07.2019 18:00
Рубрика: Легковые авто

Дизельный Kia Sportage останется в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Kia опровергла информацию о том, что дизельный кроссовер Sportage покидает Россию из-за минимального спроса.

"В настоящий момент эта версия доступна для покупки", - рассказали "РГ" в пресс-службе корейской марки.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Дизельный SUV продается в нашей стране с 2,0-литровым 185-сильным двигателем, 8-ступенчатым "автоматом" и полным приводом. Автомобиль можно купить за 2,3 млн рублей.

Минимальная цена бензинового кроссовера составляет 1 389 900 рублей (2,0 MT, 150 л.с., передний привод). Максимальная - 2 274 900 рублей (2,4 AT, 184 л.с. полный привод).

Kia Sportage входит в пятерку самых популярных SUV на российском рынке. По итогам первого полугодия 2019 года его продажи составили 15 588 экземпляров, что на 6,4% ниже результата годичной давности.

В следующем году корейская компания привезет в Россию компактный кроссовер Seltos. "РГ" уже протестировала автомобиль. Сможет ли эта новинка стать "убийцей" Hyundai Creta, читайте в нашем материале.

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#Kia