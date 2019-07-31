Land Rover решил обновить старый Defender

Подразделение Land Rover Classic, занимающееся реставрацией и доработкой старых моделей, подготовил для Defender, выпущенных начиная с 1994 года, пакет обновлений. И стоит это удовольствие недёшево.

В 2018 году Land rover исполнилось 70 лет - отличный повод, чтобы выпустить партию коллекционных Defender. Автомобили, собранные из оставшихся машинокомплектов получили название Defender Works V8.

"Мы увидели, какой ажиотаж вызвали эти машины, что стало для нас источником вдохновения для создания пакета доработок для нашей классики", - сказал глава Land Rover Classic Калум МакКечни.

Для Defender 1994 года выпуска всё скромно: такие машины можно апгрейдить только за счёт установки 18-дюймовых колёс уникального дизайна. "Дефы", которые появились на свет в 2007 году и позднее, могут быть усовершенствованы за счёт установки тюнинг-кита подвески, в который входят пружины, амортизаторы, стабилизаторы поперечной устойчивости, тяги и втулки. С таким набором поездка на внедорожнике должна стать комфортнее.

Defender Handling Upgrade Kit кроме подвески и дисков включает в себя новые тормозные механизмы.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.

Топовый набор доступен для Defender 2012 модельного года с дизельным двигателем объёмом 2.2 литра. В дополнение ко всему вышеперечисленному специалисты Land Rover Classic увеличат мощность мотора более чем на 40 "лошадей" - до 164 л.с. Крутящий момент после такого апргейда составит 463 Нм. Внедорожник сможет разгоняться до 170 км/ч.

Бонусом к покупке тюнинг-комплекта служит экскурсия на предприятие Land Rover Classic в Ковентри, Великобритания.

Цена на полный комплекс модернизационных работ составляет 16 995 фунтов стерлингов (1 310 000 рублей) - это на тысячу фунтов больше, чем просят за новый Ford Fiesta. Также стоит отметить, что процедуры по замене элементов подвески и форсировке мотора могут быть произведены исключительно в Великобритании.

Напомним, Land Rover готовит премьеру новой генерации Defender. Она запланирована на осень. Все подробности о новинке уже известны.