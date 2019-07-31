Маск озвучил сроки дебюта пикапа Tesla

Илон Маск заявил о том, что первый электрический пикап в истории Tesla может дебютировать осенью 2019 года.

"Мы уже близки к его выпуску, однако осталось довести до ума последние детали. Вероятно, премьера состоится через два-три месяца", - написал бизнесмен в Twitter.

До этого Tesla делилась только одним тизерным изображением пикапа, по которому сложно что-либо понять о внешности модели.

Ожидается, что новинка будет стоить около 49 тысяч долларов, но компания постарается сделать ценник еще ниже.

Пикап будет иметь два электромотора "с сумасшедшим крутящим моментом" и подвеску с функцией динамической регулировки в зависимости от перевозимого тоннажа. На одной зарядке автомобиль сможет проезжать до 800 километров.

Кстати, накануне также появилась информация, что Tesla оснастит компьютеры машин приложениями YouTube и Netflix. Однако первое время пользоваться ими владельцы электромобилей смогут только во время стоянки. Маск заявил, что ощущения от просмотра будут совсем как в кинотеатре благодаря удобным сиденьям и продвинутым акустическим системам с объемным звучанием, которыми оснащаются Tesla.

Несмотря на рекордные продажи автомобилей, по итогам второго квартала 2019 года компания зафиксировала убытки в размере более 408 миллионов долларов.

Ранее "РГ" сообщала о том, что в мире есть Tesla Model S почти с миллионным пробегом. Кроме того, в СМИ появилась информация, что бракованные детали на заводе компании во Фримонте чинились при помощи изоленты.