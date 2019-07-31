Минфин Беларуси назвал успешным размещение гособлигаций на рынке РФ

Как успешные - оценили в Минфине Беларуси - параметры нового размещения государственных облигаций на российском финансовом рынке. По данным отраслевого министерства, информирует БЕЛТА, 30 июля состоялось формирование книги заявок на приобретение двух выпусков облигаций общим объемом 10 млрд российских рублей на срок три года. Кстати, совокупный спрос на облигации превысил 45 млрд российских рублей.

Интерес к финансовой операции проявили более 60 институциональных инвесторов, включая российские банки, управляющие и инвестиционные компании, уточняет агентство. Кроме того, в сделке приняли участие нерезиденты, отмечен существенный спрос со стороны физических лиц - более 1,5 млрд российских рублей. При первоначальном ориентире в 9,10-9,35% годовых во время торгов ставка купона установлена на уровне 8,65% годовых, пояснили в Минфине, добавив, что техническое размещение облигаций состоится 7 августа.

"Этим размещением установлен рыночный ориентир в российских рублях как для последующих эмиссий на российском рынке ценных бумаг как суверена, так и корпоративных белорусских эмитентов", - отмечается в сообщении министерства. Сроки эмиссии новых выпусков облигаций на сумму 20 млрд российских рублей по программе эмиссии профильное ведомство определит исходя из потребностей бюджета и рыночной конъюнктуры.

Как уже сообщалось, 4 июля зарегистрирован проспект эмиссии ценных бумаг РБ на общую сумму 30 млрд российских рублей, включающий 5 выпусков облигаций серий 03-07, в том числе 2 выпуска сроком 3 года на общую сумму 10 млрд российских рублей и 3 выпуска сроком 5 лет на общую сумму 20 млрд российских рублей.