ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

В Татарстане сотрудники ФСБ и МВД предотвратили теракт на одном из объектов инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

По данным ведомства, подготовкой теракта занимались двое россиян, которые ранее примкнули к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Силовики задержали их на месте планируемого теракта.

Отмечается, что выйти на след преступников удалось в рамках расследования ранее возбужденного дела. Подозреваемые также причастны к вербовке местных жителей в ряды террористов.