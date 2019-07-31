Опубликовано видео задержания боевиков в Татарстане

Судя по кадрам, задержание проходило рядом с железной дорогой, по которой в это время шел товарный состав. Сотрудники спецслужбы за кадром кричат двум мужчинам: "стоять". Однако они продолжают движение, тогда один из сотрудников стреляет в сторону задержанных спецсредством - они тут же оказываются в облаке дыма. После этого мужчины уже лежат на земле в наручниках.

Далее на кадрах можно увидеть изъятые у них пластиковые бутылки с взрывчатой смесью. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, два гражданина РФ были задержаны на месте планировавшегося ими теракта. То есть, по всей видимости, речь идет именно о теракте на железной дороге. По данным ЦОС ФСБ, оба задержанных - сторонники запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", которые в том числе, причастны к вербовке местных жителей в состав террористических структур и пропаганде терроризма.

Как сообщили в спецслужбе, у задержанных изъяты взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств. В интересах следствия личности задержанных не разглашаются.