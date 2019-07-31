Новости

В Омске запустили электричку с аудиокнигами для пассажиров 15:13
МИД: Блокировка Twitter-аккаунта посольства РФ в Сирии - это цензура 15:08
Задержанные в Татарстане боевики "ИГ" готовили теракт на железной дороге 15:07
Названа причина смерти звезды Disney, 20-летнего актера Камерона Бойса 15:06
Иностранцам откроют въезд на Дальний Восток по электронным визам 15:01
УАЗ "Патриот" с "автоматом" за 1,3 млн рублей. Кто его будет покупать 15:01
Младший брат Семи Насери снимется в фильме о Нагорном Карабахе 14:57
В Чечне из-за разгула стихии повреждены более 300 жилых домов 14:56
Правительство одобрило поправки в Кодекс торгового мореплавания 14:45
Петербург выделил средства на ремонт мемориала на Новгородчине 14:44
В Петербурге появится "сад ощущений" для инвалидов 14:37
В Эфиопии побили мировой рекорд по посадке деревьев 14:33
Минфин Беларуси назвал успешным размещение гособлигаций на рынке РФ 14:26
Новый Suzuki Jimny оказался значительно дороже предшественника 14:16
В возрасте 39 лет умер диджей Ras G 14:15
Под Воронежем женщина продала крышу соседского дома 14:13
Начался очередной раунд переговоров по ситуации на востоке Украины 14:11
Леонардо ди Каприо призвал мир обратить внимание на пожары в Сибири 14:11
Какие дорогие кроссоверы покупают в России чаще всего 14:06
В Петербурге задержан глава компании-застройщика проблемных объектов 14:02
Путин поручил увеличить количество грантов для студентов 13:56
В Сибири пациентка "скорой" умерла после укола анальгина 13:52
ФСБ нашла взрывчатку у боевиков "ИГ", готовивших теракт в Татарстане 13:52
В Москве врачи спасли пожилого мужчину с ожогами, полученными от свечи 13:51
На Дальнем Востоке произошли два землетрясения 13:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если вас затопили соседи
Что делать, если вас затопили соседи
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Подорожают ли продукты из-за роста НДС на пальмовое масло
Подорожают ли продукты из-за роста НДС на пальмовое масло
31.07.2019 13:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ нашла взрывчатку у боевиков "ИГ", готовивших теракт в Татарстане

Фото: Сергей Венявский/ТАСС Фото: Сергей Венявский/ТАСС
Фото: Сергей Венявский/ТАСС

Сотрудники ФСБ и полиции обнаружили взрывчатку у задержанных в Татарстане сторонников запрещенной в РФ террористической организации "ИГ". Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Опубликовано видео задержания членов ячейки "ИГ" в Ростовской области

По данным ведомства, двое россиян планировали осуществить теракт на объекте инфраструктуры. Они занимались подготовкой преступления и были схвачены силовиками на месте его планируемого проведения. В ходе обысков у подозреваемых нашли компоненты взрывчатых веществ, а также элементы самодельной бомбы. Сейчас с ними проводятся оперативные мероприятия.

Уточняется, что выйти на след преступников удалось в ходе расследования возбужденного ранее уголовного дела. Личность задержанных не разглашается. Известно, что они также занимались вербовкой местных жителей, призывая их вступить в ряды террористов.

Как ранее писала "РГ", в конце июня был предотвращен теракт в Саратове. Сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который также присягнул на верность террористам из "ИГ" и планировал устроить теракт в местах массового скопления людей. У него нашли взрывчатку и элементы самодельной бомбы. Он устроил лабораторию по производству СВУ в своем гараже.

Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил увеличить количество грантов для студентов
Глава Росстата расскажет депутатам об уровне жизни и доходах граждан
Трамп заявил о желании договориться с РФ о контроле над вооружениями
В РФ обучили расчеты второго китайского полка С-400
Экс-депутат Верховной рады: Военнослужащие массово увольняются из ВСУ