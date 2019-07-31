ФСБ нашла взрывчатку у боевиков "ИГ", готовивших теракт в Татарстане

Сотрудники ФСБ и полиции обнаружили взрывчатку у задержанных в Татарстане сторонников запрещенной в РФ террористической организации "ИГ". Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

По данным ведомства, двое россиян планировали осуществить теракт на объекте инфраструктуры. Они занимались подготовкой преступления и были схвачены силовиками на месте его планируемого проведения. В ходе обысков у подозреваемых нашли компоненты взрывчатых веществ, а также элементы самодельной бомбы. Сейчас с ними проводятся оперативные мероприятия.

Уточняется, что выйти на след преступников удалось в ходе расследования возбужденного ранее уголовного дела. Личность задержанных не разглашается. Известно, что они также занимались вербовкой местных жителей, призывая их вступить в ряды террористов.

Как ранее писала "РГ", в конце июня был предотвращен теракт в Саратове. Сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который также присягнул на верность террористам из "ИГ" и планировал устроить теракт в местах массового скопления людей. У него нашли взрывчатку и элементы самодельной бомбы. Он устроил лабораторию по производству СВУ в своем гараже.