Трамп высказался по поводу торговых переговоров с Китаем

Президент США Дональд Трамп положительно оценил торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином. Между тем американский лидер заявил, что Китай ждут более жесткие условия торговой сделки или полный отказ от нее со стороны Вашингтона в случае, если она не будут заключена до 2020 года.

В своем Twitter Трамп посетовал на то, что китайская сторона на переговорах "в конце всегда меняет соглашение в свою пользу". Трамп предположил, что Китай специально затягивает торговые переговоры, надеясь на победу демократов на президентских выборах в Соединенных Штатах. Глава государства предупредил руководство Поднебесной, что он уверен в своем выигрыше.

"Китай очень хочет заключить со мной сделку, но мне решать, буду ли я это делать, не им", - заявил Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем продолжатся, несмотря на то, что КНР "на протяжении десятилетий не относилась к США справедливо". Си Цзиньпин и Трамп в ходе встречи на саммите G20 в Осаке договорились возобновить торговые переговоры и не вводить новые пошлины.

Напомним, США повысили таможенные пошлины в отношении импортируемых из Китая товаров на сумму 200 миллиардов долларов с 10 до 25 процентов. С первого июня Пекин ввел ответные пошлины в отношении товаров из Соединенных Штатов на общую сумму порядка 60 миллиардов долларов.