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Текст:   Георгий Панин 
10:13 31.07.2019

В России заработал закон об "ипотечных каникулах"

С сегодняшнего дня заемщики смогут воспользоваться новой льготой по ипотеке. Об этом говорится в Федеральном законе от 1 мая 2019 г. N 76-ФЗ.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Согласно документу, банки будут предоставлять так называемые "ипотечные каникулы" людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Срок льготного периода согласно положениям закона - не более 6 месяцев, после его окончания все условия договора продолжают действовать в их первоначальном виде.

Фото: istock
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья

"Но этот закон нельзя трактовать как освобождение от платежей, речь идет лишь об их переносе на более поздний срок или перераспределении текущих платежей. В любом случае, заемщик обязан будет уплатить все причитающиеся банку проценты, указанные изначально в его ипотечном договоре. Таким образом, срок кредита увеличивается", - объясняет "РГ" Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра".

По мнению эксперта, россияне, в основной своей массе, теряют возможность обслуживать длительные кредиты не по причине потери трудоспособности или смерти, а из-за падения доходов при потере работы.

"Поэтому "ипотечные каникулы" должны быть не единовременной амнистией, а пожизненным сертификатом, которым можно воспользоваться в действительно критической ситуации, и в 99 процентах случаев для заемщика она будет связана именно с потерей работы", - отмечает Владимир Рожанковский.

Справка "РГ"

1 августа заемщиков, получивших право на "ипотечные каникулы", освободят от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ). Таким образом, человек не будет платить налог по материальной выгоде от получения права отсрочить выплаты по ипотеке.

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