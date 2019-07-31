Это случится 1 января 2020 года. В этот день вступит в силу федеральный закон, подписанный президентом страны. Поначалу планировалось, что закон заработает уже в этом году, но потом дату перенесли.

По этому закону новые владельцы транспортных средств будут иметь право самостоятельно получать государственные регистрационные знаки у их изготовителей. Судя по документу, специализированные организации и их должностные лица будут "нести ответственность за умышленное или совершенное по неосторожности искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки транспортных средств и основных их компонентов, а также за нарушение порядка госрегистрации".

Но к тому моменту, когда закон заработает, надо успеть провести очень большую работу. Как уверяют специалисты, сегодня только в 11 субъектах страны находится "достаточное число" организаций, которые изготавливают номерные знаки. А в 32 регионах Российской Федерации таких учреждений 30 и меньше процентов от необходимого. Примерно в половине субъектов места, где делают регистрационные знаки на машины, располагаются на расстоянии 100 и больше километров от регистрационных подразделений.

Новый закон, кроме всего прочего, предусматривает обязательное предъявление паспорта владельца автомобиля, если в автоинспекцию регистрировать транспортное средство пойдет не сам владелец, а какое-то доверенное лицо. Еще важный момент: этот закон устанавливает, что на вывозимое из страны транспортное средство или шасси транспортного средства необходимо заранее оформить регистрационный документ.

Новшеств для автовладельцев в последнее время немало. Так, совсем недавно сообщалось, что автолюбители теперь должны будут регистрировать свои машины и получать автомобильные номера тех регионов, где у них есть прописка.

Выходит, недолго просуществовал порядок - где хочу, там и регистрирую.

Такое изменение в "автомобильное" законодательство решила внести сама госавтоинспекция. Все владельцы машин знают, что сейчас действуют правила, измененные в 2013 году.

По этим правилам хозяин машины, который приобрел машину с номерами другого региона России, мог спокойно регистрировать такую "иногороднюю" машину у себя в регионе и не менять старые знаки.

А вот теперь оказалось, что "раньше было лучше". Правоохранители объясняют, что подобное возвращение к прежним порядкам связано вот с чем. Полицейские говорят, что надо "вести учет, анализировать и прогнозировать развитие регионов России".

Новый закон предусматривает обязательное предъявление паспорта владельца автомобиля, если регистрировать транспорт пойдет не сам владелец

А еще этот "шаг назад" должен помочь развитию дорожно-транспортной дисциплины и законности".

На самом деле ни плюсов, ни минусов в таком повороте для автовладельцев нет, уверяют специалисты. Собственник машины может, как, в прочем, и раньше мог, купить машину в любой точке страны и обслуживать ее там, где ему лично удобно. Ездить по дорогам того региона, где он живет, учится или работает.

Да и для техсмотра водитель может выбирать любой понравившийся ему регион.

Номера вновь будут привязывать к месту прописки автовладельца. Фото: photoxpress

Собственно, изменение здесь одно - место регистрации. Как объяснил журналистам председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов Вячеслав Лысаков, машина теперь будут регистрироваться с тем государственным регистрационным знаком, который соответствует территории вашего проживания.

По словам Лысакова, если автомобилист живет в столице и купил машину с московскими номерами, то ему будет спокойнее. Это несущественное замечание. "Раньше транспортный налог платился по месту регистрации автомобиля - люди выбирали регионы, где эта сумма меньше. Проживая в одном регионе, машину ставили на учет в другом, по доверенности ездили, платили меньше транспортного налога. Сейчас, вне зависимости от того, где твой автомобиль зарегистрирован, ты платишь налог по месту жительства", - добавил председатель общественной организации.

Так что скоро ГИБДД будет только присваивать номера при регистрации машин. А сами регистрационные знаки автомобилисты будут покупать в центрах, которые занимаются их изготовлением, на основании полученных в Госавтоинспекции документов.

Хотя там, где центров вообще нет, как на Чукотке и в Ненецком автономном округе, за ГИБДД может пока сохраниться право закупать и выдавать знаки.

Между тем

Количество обращений граждан в ГИБДД через интернет выросло на 13 процентов за прошедшие полгода.

Госавтоинспекция МВД России проанализировала количество и качество оказания услуг населению с помощью Единого портала госуслуг. Так за первое полугодие 2019 года через Единый портал госуслуг поступило более 7,5 миллиона обращений.

С каждым годом жители России все более активно пользуются возможностью обратиться в ГИБДД через Единый портал государственных услуг. Сейчас МВД предоставляет на Едином портале 26 различных услуг, из них две - по линии Госавтоинспекции. Это регистрация транспортного средства, а также прием экзаменов и выдача водительских удостоверений. Кроме того, на Едином портале можно узнать сведения об административных правонарушениях в области дорожного движения. Это все основные услуги, которые оказываются службой и традиционно пользуются повышенным спросом у пользователей.

Если за 6 месяцев 2018 года количество поступивших через Единый портал заявлений на регистрацию составило более 4,1 миллиона, а заявлений по линии экзаменационной работы - 2,6 миллиона, то в первом полугодии 2019 года количество заявлений на проведение регистрационных действий составило уже 4,6 миллиона. Зафиксировано 3 миллиона обращений по экзаменам. Несколько миллионов человек получили сведения о своих нарушениях ПДД через портал.

Экспертами отмечается значительное улучшение качества предоставляемых сотрудниками ГИБДД услуг. Но в ряде случаев граждане не приходят за получением заказанной ими услуги. Так, примерно в 12 процентах случаев люди, записавшиеся в регистрационно-экзаменационные подразделения через Единый портал, не являются в выбранное ими подразделение. В 8 процентах сотрудники ГИБДД вынуждены отказывать гражданам. Так происходит, например, когда не представлены необходимые документы или в данных заявлениях есть расхождения с документами.

Подготовил Владимир Баршев