Вышел трейлер хоррора с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо "Маяк"

Студия А24 показала зловещий монохромный трейлер своего фильма ужасов "Маяк" (The Lighthouse), взявшего - под овации - приз в Каннах.

Картина понимающим зрителем ожидается с особым напряжением, поскольку режиссер и сценарист ее - Роберт Эггерс, создатель наделавшей много жанрового шума "Ведьмы" 2015-го. И уже давно начавший сулить публике ремейк "Носферату", кстати сказать.

"Маяк" - театр двух актеров, сыгравших смотрителей маяка в штате Мэн. Действие происходит в позапрошлом веке и полно щупальцев, атмосферности, утробных шепотков и гудроном нагнетающегося сумасшествия (никогда такого не было, и вот опять).

В ролях - Уиллем Дефо и Роберт Паттинсон, как и его коллега "Гарри Поттер" Рэдклифф стремительно и резко дистанцирующийся от своего самого прославленного образа, меланхоличного упыря Эдварда, то и дело выбирая роли художественно побогаче.

Релиз - 18 октября.

Ранее сообщалось, что Паттинсон сыграет нового Бэтмена - уже официально.