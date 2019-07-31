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Вышел трейлер хоррора с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо "Маяк"

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    31.07.2019, 11:50
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Студия А24 показала зловещий монохромный трейлер своего фильма ужасов "Маяк" (The Lighthouse), взявшего - под овации - приз в Каннах.

Картина понимающим зрителем ожидается с особым напряжением, поскольку режиссер и сценарист ее - Роберт Эггерс, создатель наделавшей много жанрового шума "Ведьмы" 2015-го. И уже давно начавший сулить публике ремейк "Носферату", кстати сказать.

Фото: youtube.com
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"Маяк" - театр двух актеров, сыгравших смотрителей маяка в штате Мэн. Действие происходит в позапрошлом веке и полно щупальцев, атмосферности, утробных шепотков и гудроном нагнетающегося сумасшествия (никогда такого не было, и вот опять).

В ролях - Уиллем Дефо и Роберт Паттинсон, как и его коллега "Гарри Поттер" Рэдклифф стремительно и резко дистанцирующийся от своего самого прославленного образа, меланхоличного упыря Эдварда, то и дело выбирая роли художественно побогаче.

Релиз - 18 октября.

Ранее сообщалось, что Паттинсон сыграет нового Бэтмена - уже официально.

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