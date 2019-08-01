Актрису Инну Чурикову выписали из больницы

Народную артистку СССР Инну Михайловну Чурикову выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда она попала 18 июля после падения со сцены во время спектакля "Старая дева" в московском театре "Русская песня".

Сообщалось, что некоторое время состояние актрисы расценивалось как тяжелое, но вскоре ее перевели из реанимации в обычную палату, а в конце прошлой недели муж Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов, пообещал, что супругу вот-вот выпишут.

"Чурикову выписали", - подтвердил РИА Новости представитель медучреждения.

Кроме того, о выписке актрисы агентству сообщила и коллега Инны Михайловны по театру Елена Шанина.