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Актрису Инну Чурикову выписали из больницы

Новости
    01.08.2019, 13:34
Текст:   Олег Усков

Народную артистку СССР Инну Михайловну Чурикову выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда она попала 18 июля после падения со сцены во время спектакля "Старая дева" в московском театре "Русская песня".

Сообщалось, что некоторое время состояние актрисы расценивалось как тяжелое, но вскоре ее перевели из реанимации в обычную палату, а в конце прошлой недели муж Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов, пообещал, что супругу вот-вот выпишут.

"Чурикову выписали", - подтвердил РИА Новости представитель медучреждения.

Кроме того, о выписке актрисы агентству сообщила и коллега Инны Михайловны по театру Елена Шанина.

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