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Чем западным СМИ не угодили боевики и фэнтезийные фильмы 80-х

Журнал
    01.08.2019, 17:17
Текст:   Дмитрий Сосновский
Уроборос американского масскульта продолжает своё мазохистское пиршество: недавно мы узнали о "фашистском" содержании "Короля Льва" и "махровом сексизме" Квентина Тарантино. Но этим проявления масштабной волны ревизионистской истерии в американском обществе, конечно, не исчерпываются.

В частности, досталось на орехи Арнольду Шварценеггеру и фильмам с его участием, снятым в восьмидесятых годах. На днях отметившему 72-летие "Железному Арни" "прогрессивные" американские преподнесли своеобразный "подарок", запустив широкое обсуждение таких картин, как "Конан-Варвар" с указанием о недопустимости самого существования подобного кино в эпоху, которую адепты тотальной толерантности называют "эрой #MeToo".

Фото: BORIS HORVAT/ AFP
За что Квентина Тарантино обвинили в сексизме и расизме

Ярость комментаторов, высказавшихся в материале портала Wired, вызывают, разумеется, не только фильмы со Шварценеггером, но и другие "слишком маскулинные" фильмы, продвигающие образ сильного накачанного мужика с мечом. Под раздачу, ясное дело, попали и другие характерные фэнтезийные фильмы восьмидесятых: "Повелитель зверей", "Крулл", "Властелины вселенной". Австралийский хит "Крокодил Данди" тоже угодил в число неугодных произведений искусства, пропагандирующих неуважение к женщинам.

Авторы сборного текста выводят главный вопрос, которым они обеспокоены, в заголовок: "Вернутся ли когда-нибудь герои в набедренных повязках?", далее изо всех сил доказывая, что возвращаться им не стоит, ведь им в просвещённом XXI веке совсем не рады. В этой связи стоит упомянуть о том, что из всех фэнтези того времени ближе всего к перезапуску находится "Рыжая Соня". И вот этой сильной и независимой даме набедренная повязка в наши дни, очевидно, к лицу (хотя есть мнение, что это - эксплуатация женской сексуальности в гнусных - а другими они не бывают - мужских интересах). А вот традиционная демонстрация мужественности уже в глазах либеральной публики представляется атакой на священную эмансипацию.

Тем временем по Сети уже не год и не два кочуют всевозможные "позорные списки", клеймящие киноклассику минувшего века как неполиткорректную и "токсичную". В списке британской The Guardian, например, можно обнаружить такие "вопиюще устаревшие" фильмы, как "Охотники за привидениями" (герой Билла Мюррея - мерзкий, мерзкий мужлан!) и "Крепкий орешек" (персонажу Брюса Уиллиса не нравится, что его жена использует девичью фамилию! Мерзкий, мерзкий мужлан!).

А портал DigitalSpy, тоже позаботившийся о том, чтобы оградить читателей от нетерпимости прошлого, включил в свой перечень "гомофобскую" "Полицейскую академию", всё того же короля нетолерантности "Крокодила Данди" и "Балбесов" - причём автор честно признаётся, что сама не знает, кого именно последние оскорбляют, но что кого-то оскорбляют -  это уж наверняка. Ну не очаровашка?

Фото: www.kinopoisk.ru
Почему в американских СМИ "Короля Льва" назвали "фашистской сказкой"

Куда заведёт Голливуд такое доведённое до маразма стремление к мнимому "самоочищению" (а точнее, по выражению обозревателя РИА Новости Виктора Мараховского, - самоотрицанию), мы такими темпами увидим довольно скоро. Но вот что ни к чему хорошему, мы можем сказать и сейчас. Спасибо "идеологически верным" блокбастерам, которые уже заполонили мировой прокат и которые без смеха зачастую смотреть просто невозможно.

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