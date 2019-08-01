Что будет с рублем после повышения ставки ФРС США

Она опустилась с 2,25-2,5 процента до 2-2,25 процента. Решение было полностью заложено в котировки активов ранее, что, вероятно, определит достаточно сдержанную реакцию рынка на итог заседания ФРС, говорит главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Тем не менее, неожиданным для рынка стало завершение программы "количественного ужесточения" на два месяца ранее запланированного срока, добавляет эксперт. Такой маневр американского регулятора может быть расценен рынками как приближение Федрезерва к возвращению полноценных монетарных стимулов, расширяющих долларовую ликвидность на рынок.

В релизе по итогам заседания ФРС намекнула на дальнейшее снижение ставки. Если вера рынков в дальнейшее активное смягчение политики американского регулятора укрепится, то мы, вероятно, сможем наблюдать за усилием покупок риска, говорит Покатович. Он прогнозирует, что до конца недели курс российской валюты на этом фоне будет двигаться в диапазоне 62,7-64,1 рубля за доллар.

Фундаментально на текущих уровнях рубль уже не стоит считать недооцененным, исходя из этого потенциал его дальнейшего укрепления в среднесрочной перспективе ограничен, считает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. При этом, по его мнению, позитивный импульс в рубле и других валютах развивающихся рынков станет возможным в ближайшее время, если рынки заложатся как минимум на три и более снижения ставки ФРС.